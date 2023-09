Das ist los im Bezirk Mattersburg: 13. bis 20. September

14. SEPTEMBER

Antau: „Family Walk & Talk“ für werdende Mütter und Eltern mit Kindern bis vier Jahre, von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt beim Gemeindezentrum.

Forchtenstein: Community Plaudercafé von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Pöttsching: Tag der offenen Tür ab 16 Uhr in der Kinderkrippe.

Sigleß: „Obst kann mehr als Marmelade“ – Streuobst-Kochkurs um 19 Uhr im Kulturhaus. Anmeldungen erforderlich unter wiesen-initiative@gmx.at.

15. SEPTEMBER

Mattersburg: Schnupperkurs für Babies und Kinder der Zentralmusikschule um 14 und 15.15 Uhr.

Rohrbach: „Mentale Gesundheit und etwas Ruhe im hektischen Leben“ – Workshop um 18 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.

Wiesen: Jazz Pub in the Air mit DJ Steini und DJ Erhard. Beginn ist um 20 Uhr am Festivalgelände.

16. SEPTEMBER

Bad Sauerbrunn: Fahrradflohmarkt GRIBS von 9 bis 16 Uhr am Hauptplatz.

Sturmfest der LIBS ab 15 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks.

Baumgarten: Klosterkirtag mit heiligen Messen um 9 und 10 Uhr sowie Andacht um 14.30 Uhr im Ödes Kloster. Frühschoppen ab 10 Uhr mit dem MV „Heimattreue“ im Alten Bad.

Mattersburg: European Street Food Festival am 16.9., 11 bis 22 Uhr und 17.9., 11 bis 20 Uhr am Veranstaltungsplatz. Eintritt frei.

Wohnzimmersession mit „Chaos Inside“ ab 20.30 Uhr im Peacock Pub.

Pöttsching: 800 Jahre Jubiläumsfest der Gemeinde im Meierhof. Beginn Samstag um 14 Uhr, Führungen, Ausstellung und musikalische Unterhaltung. Sonntag um 9.30 Uhr Festmesse im Meierhof, Festakt, Frühschoppen, Ausstellung und Bewegungsparcours für Kinder.

17. SEPTEMBER

Forchtenstein: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus Forchtenau.

Krensdorf: Erntedankfest der Pfarre – Beginn ist um 10 Uhr mit einer Messfeier in der Pfarrkirche.

Mattersburg: Mühlenflohmarkt von 8 bis 12 Uhr am Parkplatz der Bauermühle.

Stöttera: Frühschoppen der Feuerwehr ab 10 Uhr im Feuerwehrhaus.

Walbersdorf: Erntedankgottesdienst um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Wiesen: Doppelmeisterschaft des UTC Wiesen ab 9 Uhr auf der Tennisanlage.

Kreuzweg um 17 Uhr am Hohen Stein.

18. SEPTEMBER

Neudörfl: Jahrmarkt von 6 bis 13 Uhr in der Matthias Kollwentzstraße.

20. SEPTEMBER

Mattersburg: „Kleines Kessel-Kochbuch, Edition Gulasch“ – Lyrik-Koch-Show zwischen Nationalgericht und Ideologie mit David Hoffmann und Zoltán Lesi im Literaturhaus. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen unter: andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

„Faszination Astronomie für Kinder, Sterne, Planeten und mehr“ für Kinder von acht bis zwölf Jahren von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Volkshochschule. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02626/67740 oder mattersburg@vhs-burgenland.at.

Zemendorf: Family Walk & Talk von 9.30 bis 11 Uhr. Informationen unter 0664/88462929.

„LIMA – Lebensqualität im alter, Trainingsprogramm für Menschen ab 60“ -Schnupperstunde von 9 bis 10.30 Uhr im Gemeinschaftsraum.