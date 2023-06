Das ist los im Bezirk Mattersburg: 15. bis 20. Juni

15. JUNI:

Antau: „Family Walk & Talk“ von 10 bis 11.30 Uhr. Treffpunkt beim Gemeindezentrum. Informationen unter 0676/88350770.

Bad Sauerbrunn: Live Musik mit „Sensitive Souls“ ab 19.30 Uhr beim Dorfwirt. Eintritt frei.

Mattersburg: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9.30 bis 11 Uhr in der Frauenservicestelle „Die Tür“, Brunnenplatz 3/2.

Walbersdorf: „Redsölich“ bei den Mattersburger Stadtgesprächen mit Wolfgang Weisgram und Jakob Michael Perschy. Wolfgang Millendorfer und Thomas Hofer moderieren um 18.30 Uhr im Gasthaus Schwentenwein.

16. JUNI:

Draßburg: Fest der Vereine vom 16. bis 18. Juni im Festzelt hinter der Gemeinde. Start am 16.6., um 19 Uhr mit der Tamburizza „Poljanci“. Samstag ab 15 Uhr Kindernachmittag, musikalische Unterhaltung ab 19 Uhr mit „Blechblattlern und Pech und Schwefel“. Sonntag ab 11 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Draßburg und den jungen Wulkatalern.

Mattersburg: Schulfest der Volksschule. Beginn ist um 15 Uhr.

Neudörfl: 100 Jahre SC Neudörfl – Sportfest vom 16. . bis 18 Juni auf der Sportanlage. Start am Freitag um 16.30 Uhr mit einem Kleinfeldturnier, 20 Uhr Playersparty. Samstag ab 14 Uhr Superzehnkampf der Vereine, musikalische Unterhaltung ab 20 Uhr. Sonntag um 10 Uhr Festmesse am Sportplatz, anschließend Frühschoppen. Eintritt frei an allen Tagen.

Zemendorf: Kindergartenfest ab 15 Uhr im Kindergarten.

17. JUNI:

Antau: Tag der offenen Tür von 12 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus. Möglichkeit zur Besichtigung des Hauses, der Fahrzeuge und der Ausrüstung.

Bad Sauerbrunn: „Little black Sheep“ – 70's/80's live um 20 Uhr im H3 Pub.

Loipersbach: Konzert des Musikvereins „Heimatklänge Loipersbach“ um 18 Uhr am Sportplatz. Eintritt freie Spende. (Bei Schlechtwetter am 18.6., um 16 Uhr).

Marz: Möglichkeit zur Feuerlöscherüberprüfung von 9 bis 13 Uhr im Feuerwehrhaus.

Pöttsching: Beachvolleyballturnier der SJ ab 10 Uhr im Freibad. Anmeldungen unter 0680/4456605. Beach Bar ab 14 Uhr.

Pöttsching: Sommerfest des ASV am 17.6., ab 18 Uhr und 18.6., ab 10 Uhr am Sportplatz.

Pöttsching: Kabarett mit „Peschta & Heiss Influencer“ ab 20 Uhr im Meierhof. Reservierung unter 0676/7036887.

Schattendorf: Mühlenfest ab 19 Uhr in der Schuhmühle.

Wiesen: „In the Air“ – Jazz Pub Friday Night mit DJ Detunized ab 20 Uhr am Festivalgelände.

Zemendorf: Sonnwendfeier der Volkspartei ab 17 Uhr am Sportplatz.

18. JUNI:

Bad Sauerbrunn: Kurkonzert mit der „Big Band Bad Sauerbrunn“ von 16 bis 18.15 Uhr im Toni Stricker Pavillon.

Krensdorf: Gartenfest der Pfarre im Pfarrgarten. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Messfeier, anschließend gemütliches Beisammensein.

Mattersburg: „Freundschaft verbindet“ – GTU Sommertanzfest ab 14.30 Uhr in der Sporthalle der NMS.

Pöttsching: Frühlingskonzert des Musikvereins um 17 Uhr im Meierhof.

Mattersburg: Um 16 Uhr lädt das Ensemble Vibrato zum Konzert in den Festsaal des Gymnasiums Mattersburg. Zu hören gibt es Musik von Benjamin Britten, Edward Grieg Camille Saint-Saens. Besonderes Highlight: Der spanische Solocellist Luis Zorita musiziert gemeinsam mit dem Ensemble! Eintritt freie Spende.

20. JUNI:

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde „Community Nurses“ von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Pöttsching: „Grenzen überschreiten“ – Vortrag von Dr. Susanna Steiger-Moser im Rahmen der Pöttschinger Dialoge am Fondsgut. Beginn ist um 19 Uhr. Shuttlebus um 18.40 Uhr bei der Gmoa-Bus Haltestelle, bei Bedarf bitte telefonisch anmelden im Gemeindeamt oder unter post@poettsching.bgld.gv.at

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.