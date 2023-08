Das ist los im Bezirk Mattersburg: 18. bis 23. August

18. AUGUST:

Bad Sauerbrunn: Sommertheater der Theatergruppe Kalenberg am 18.8. und 19.8., 19 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks. Eintritt frei.

Mattersburg: Stadtfest Mattersburg am 18.8. mit dem ORF Sommerfest am Veranstaltungsplatz. Beginn ist um 18.30 Uhr. Am 19.8. Tag der Jugend in Kooperation mit dem Jugendclub Walbersdorf „Summer Bash“ ab 21 Uhr beim Viadukt.

19. AUGUST:

Forchtenstein: Sommerspaß am 19.8. und 20.8., 10 bis 17 Uhr auf Burg Forchtenstein.

Marz: Musikerfest des Musikvereins am 19.8. und 20.8. im Haus der Musik.

Mattersburg: Sommerfest der Evangelischen Tochtergemeinde Walbersdorf ab 16 Uhr im Bethaus.

Pöttsching: Feuerwehrfest vom 19.8. bis 21.8. im Meierhof. Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr, Montag ab 8 Uhr.

Blutspenden von 13 bis 14.30 Uhr sowie von 15.30 bis 18 Uhr im Pfarrheim.

Rohrbach: Beach-Volleyball-Turnier zugunsten der Kinderkrebshilfe am Badeteich. Beginn ist um 9 Uhr. After Show Party mit DJ Thom Snare Voltexx ab 20 Uhr.

Wiesen: Sommerhüttengaudi des Vereins Aktiv-Miteinander und Spendenaktion für den Sterntalerhof am 19.8., ab 18 Uhr und 20.8., ab 10 Uhr am Parkplatz Kondi.

20. AUGUST:

Bad Sauerbrunn: Kurkonzert mit der Dorfmusik Zillingtal von 16 bis 18.15 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks.

21. AUGUST:

Pöttsching: Krämermarkt von bis 12 Uhr in der Seestraße.

22. AUGUST:

Mattersburg: „Geschichten von hier und überall – Vorlese- und Erzählstunde: Burgenlandkroatisch“ mit Dorothea Zeichmann. Beginn ist um 10 Uhr. Anmeldungen unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

23. AUGUST:

Pöttsching: Spielefest der Kinderfreunde im Freibad. Beginn ist um 16 Uhr.

Pöttsching: Lange Nachte des Badens von 19 bis 22 Uhr im Freibad.