Das ist los im Bezirk Mattersburg: 20. bis 26. Juli

20. JULI

Mattersburg: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9.30 bis 11 Uhr in der Frauenservicestelle „Die Tür“. Anmeldungen unter 01-4061586/47 erforderlich.

21. JULI

Mattersburg: Bauernmarkt von 8 bis 12 Uhr am Veranstaltungsplatz.

Pöttsching: „Griechenland“ – von und mit Thomas Stipsits beim Sommerkino der SJ am Hauptplatz. Beginn ist um 20 Uhr.

Walbersdorf: Jubiläums-Zeltfest – 30 Jahre Edelhof Musikanten am 21.7., ab 18.30 Uhr und 22.7., ab 17 Uhr am Spielplatz. Es spielen am Samstag die Schanglmusi, Edelhofmusikanten (20 Uhr) und Schalltaxi (22.30 Uhr). Am Sonntag unterhalten die Edelhofmusikanten (17 Uhr), Dorfmusik und Soundsturm (23 Uhr).

Wiesen: Jazz Pub in the Air mit DJ Alex. Beginn ist um 20 Uhr am Festivalgelände. Informationen unter www.jazzpub.at.

22. JULI

Mattersburg: „Born to be wild“ – Motorradausfahrt mit den Bewohnern des Pflegekompetenzzentrums Draßburg. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Viadukt. Anmeldungen erbeten unter red-soni@gmx.at.

Neudörfl: Wanderausflug der AWC der Neudörfler Moilafänger auf die Teichalm. Anmeldungen bis 20.7. unter wanderverein-neudoerfl@gmx.at.

Zemendorf: Riesenwuzzler-Turnier der Burschenschaft am Sportplatz. Beginn ist um 13 Uhr, mit Spritzerwertung und Damenwertung, anschließend Afterwuzzlerparty. Für Speis und Trank ist gesorgt.

23. JULI

Bad Sauerbrunn: Kurkonzert mit dem MV Pöttsching von 16 bis 18.15 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks. Eintritt frei. Findet bei jedem Wetter statt.

24. JULI

Mattersburg: Hoppsi Hopper Schwimmkurs für Fortgeschrittene ab 9 Uhr im Freibad. Anmeldung erforderlich.

Sigleß: Schwimmkurs für Kinder von vier bis acht Jahren vom vom 24.7. bis 28.7., jeweils ab 10 Uhr im Freibad. Anmeldungen erforderlich unter schwimmen@asvoe-burgenland.at.

25. JULI

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses von 9 bis 11 Uhr. Anmeldungen und nähere Informationen unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Pöttsching: „Soutbound Pure Acoustic – Guitar & Board“ – öffentliche Probe um 19 Uhr im Freibad.

26. JULI

Mattersburg: „Nincshof“ – Lesung und Gespräch mit Johanna Sebauer um 19 Uhr am Platz vor dem Kulturzentrum. Eintritt frei. Anmeldungen erbeten unter: andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.