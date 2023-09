Das ist los im Bezirk Mattersburg: 21. bis 27. September

21. SEPTEMBER

Mattersburg: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9.30 bis 11 Uhr in der Frauenservicestelle „Die Tür“. Terminvereinbarungen unter 01-406/1586-47.

Schattendorf: „Weine aus Österreich“ – Weinverkostung mit Helmut Rojacz in der Schuhmühle. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldungen unter 0650/3942740 oder 0664/4318075 erbeten.

22. SEPTEMBER

Antau: „Reise durch das Sonnensystem“ – Astroabend mit Vortrag und Präsentation um 18.30 Uhr im Dorfsaal. Im Anschluss Himmelsbeobachtung im Freien.

Neudörfl: „G'scheit essen“ – Ernährungsvortrag um 18 Uhr im Martinihof. Anmeldungen erbeten unter 0664/75141091 oder gesundes.neudoerfl@gmx.at.

Schattendorf: „Mühlen an der Wulka“ -Buchpräsentation um 19 Uhr in der Schuhmühle.

Walbersdorf: „Rock the Wirtshaus“ – Rock n' Roll, Oldies und Evergreens mit DJ Bernie ab 19 Uhr im Gastgarten des GH Schwentenwein. Eintritt freie Spende.

23. SEPTEMBER

Forchtenstein: „Drachenfest“ – feurig aufregendes Familienspektaktel am 23.9. und 24.9., jeweils um 10 Uhr auf Burg Forchtenstein. Informationen und Anmeldungen unter 02626/81212 oder burg-forchtenstein@esterhazy.at.

Krensdorf: Oktoberfest der ÖVP ab 17 Uhr am Sportplatz.

Loipersbach: Feuerwehrheuriger am 23.9. und 24.9. im Feuerwehrhaus.

Mattersburg: Oktoberfest der FF Mattersburg am 23.9. und 24.9. im Festzelt beim Feuerwehrhaus. Start am 23.9., um 18 Uhr mit dem Bieranstich begleitet von der Stadtkapelle Mattersburg, anschließend Unterhaltung mit „Soundsturm“. Am Sonntag Feldmesse um 9.45 Uhr, anschließend Unterhaltung mit den „Edelhofmusikanten“.

Pöttsching: Tag der Blasmusik mit dem Musikverein. Start ist um 9 Uhr im Musikerviertel nach verschiedenen Stationen im Ort, Abschluss um 18 Uhr im Meierhof.

24. SEPTEMBER

„Tag des Denkmals“ ab 10 Uhr in diversen historischen Objekten. Nähere Informationen und Programm unter www.tagdesdenkmals.at.

Bad Sauerbrunn: „Erinnerungsweg durch das jüdische Bad Sauerbrunn“. Beginn ist um 14.30 Uhr, Treffpunkt Genussquelle. Anmeldung: kontakt@sternstunden.co.at.

Sigleß: Erntedankmesse mit anschließender Agape. Beginn ist um 10 Uhr in der Pfarrkirche.

26. SEPTEMBER

Forchtenstein: Gesundheitssprechtunde Community Nurses von 9 bis 11 Uhr. Anmeldungen unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

27. SEPTEMBER

Mattersburg: „Pub Quiz“ um 18.30 Uhr im Peacock Pub.