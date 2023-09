Das ist los im Bezirk Mattersburg: 28. September bis 4. Oktober

28. SEPTEMBER

Mattersburg: „Junge Literatur Burgenland - Band 7“ – Präsentation um 19 Uhr im Literaturhaus. Anmeldungen erbeten unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

29. SEPTEMBER

Pöttelsdorf: „Politische Bildung konkret. mitreden – mitmachen – mitentscheiden“ – Informationsveranstaltung um 18 Uhr im Dorfzentrum. Anmeldung unter 02626/67740 oder mattersburg@vhs-burgenland.at.

Pöttsching: 5. Meierhof Kul(t)inarium von 15 bis 19 Uhr im Meierhof. Mit regionalen Produkten sowie Konzert und CD Präsentation von Gerhard Altmann & Band „König der Plastikviecher“ um 20 Uhr. Eintritt freie Spende.

Sigleß: GesundesDorf – Vollmondwanderung um 18 Uhr. Treffpunkt am Bechvolleyball-Platz.

30. SEPTEMBER

Draßburg: „Die Apfelpresse kommt“ von 9 bis 18 Uhr. Pressung nur nach Anmeldung unter www.mobile-saftpresse.at.

Forchtenstein: „Familiendraculade“ um 18.30 Uhr und „Nachtwache“ um 20.15 Uhr auf Burg Forchtenstein. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02626/81212 oder burg-forchtenstein@esterhazy.at.

Mattersburg: „Chatam Sofer: Das Wirken des jungen Rabbiners in Mattersburg“ – Kuchlkonferenz im 70er Haus. Beginn ist um 15 Uhr. Informationen unter 0699/3691774 oder office@70haus.at.

Rocktoberfest der Mattersburg „Rocks“ ab 16 Uhr in der Bauermühle. Unterhaltung mit der Stadtkapelle Mattersburg sowie mit DJ Musik. Eintritt frei.

Blaulichttag von 11 bis 17 Uhr in der Arena Mattersburg (Ost hinterer Parkplatz). Die Feuerwehren Mattersburg und Walbersdorf, das Rote Kreuz sowie der Bevölkerungsschutz stellen sich vor.

Rohrbach: Chorkonzert des Chores St. Sebastian um 18 Uhr in der Pfarrkirche.

Schattendorf: Kirtag im Dorf vom 30.9. bis 1.10. am Veranstaltungsplatz beim Warmbad. Freitag von 7 bis 13 Uhr Michaeli-Markt beim Gemeindeamt und Ausschank durch die Feuerwehr. Samstag Match-Day ab 10 Uhr, Ausschank am Festgelände ab 18 Uhr. Sonntag um 9 Uhr Kirtagsgottesdienst im Pfarrheim, ab 14 Uhr Ausschank am Festgelände durch den SVS.

Wiesen: Oktoberfest der Feuerwehr am 30.9. und 1.10. im Feuerwehrhaus. Start am Samstag um 17.17 Uhr mit dem Bieranstich. Sonntag um 9 Uhr – Festmesse und Erntedank in der Pfarrkirche, ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit den „Zoamgsuachten“.

Zemendorf: Feuerwehrkirtag der FF Zemendorf am 30.9. und 1.10. im Feuerwehrhaus. Samstag von 10 bis 12 Uhr Möglichkeit zur Feuerlöscherüberprüfung, 16 Uhr Kirtagbaum aufstellen, ab 17 Uhr Kulinarik. Sonntag um 11 Uhr Frühschoppen mit dem MV „Fürst Bismarck“ ab 11 Uhr Kulinarik.

1. OKTOBER

Bad Sauerbrunn: „Dr. Grimm erzählt“ – geführter Ortsrundgang um 14 Uhr. Anmeldungen und nähere Informationen unter 02625/32203 oder tourismus@bad-sauerbrunn.at.

Naturpark Erntedankmarkt von 8.30 bis 16 Uhr im Kurpark. Mit Festmesse (8.30 bis 9.30 Uhr) und Segnung der Erntedankkrone, Frühschoppen ab 11 Uhr und Zertifikatsübergaben an den „Naturparkkindergarten“ Bad Sauerbrunn um 14 Uhr.

Forchtenstein: Erntedankfest um 9 Uhr in der Pfarrkirche.

Marz: Erntedank mit Oktoberfest – Abholung der Erntekrone um 9 Uhr bei der Volksschule, anschließend heilige Messe im Kirchhof. Danach gemütliches Beisammensein.

Sturm und Klang der Marzer Tanzlmusi um 13.30 Uhr bei der Kreitkapelle.

Mattersburg: Segnung der Erntegabe um 9.45 Uhr im Pfarrhof.

Pöttsching: Erntedankfest – Treffpunkt ist um 9.45 Uhr bei der Volksschule.

Wiesen: Erntedankfest – Beginn ist um 9 Uhr mit einer Messfeier in der Pfarrkirche.

2. OKTOBER

Neudörfl: Club der Generationen um 15 Uhr im Pfarrheim.

3. OKTOBER

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses von 9 bis 11 Uhr. Anmeldungen und nähere Informationen unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Mattersburg: „Das goldene Rad“ – Lesung und Gespräch mit Günter Unger um 19 Uhr im Literaturhaus. Anmeldungen erbeten unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

Neudörfl: Vereinsabend der Freunde Zollikofen in Neudörfl (GFZN). Beginn ist um 18 Uhr.