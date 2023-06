Das ist los im Bezirk Mattersburg: 29. Juni bis 5. Juli

29. JUNI

Loipersbach: Sommerfest im KIndergarten.

Mattersburg: „Weiterbauen an Dorf, Siedlung und Stadt“ – Bruchpräsentation im Rahmen der LandLuft Wanderausstellung „Boden gscheit nutzen“ um 18.30 Uhr in der Bauermühle.

Schattendorf: Schulfest der Volksschule. Beginn ist um 16 Uhr.

Wiesen: „50 Shades of Schmäh“ – Kabarett mit Alex Kristan am Festivalgelände.

30. JUNI

Baumgarten: Straßenkirtag vom 30.6. bis 2.7. entlang der Hauptstraße.

Krensdorf: „Eine lustige Nacht im Zelt“ – Kinderzeltlager der SPÖ am Sportplatz. Beginn ist um 16 Uhr.

Mattersburg: Brückenfest der SPÖ beim Viadukt. Beginn ist um 18 Uhr.

Pöttelsdorf: Grillparty der SPÖ um 17 Uhr am Sportplatz.

Walbersdorf: „Tapas Abend“ ab 19 Uhr im Restaurant „La Casita“. Reservierungen unter 0660/7578990.

1. JULI

Forchtenstein: „Familiendraculade“ um 20 Uhr und „Nachtwache“ um 21.45 Uhr auf Burg Forchtenstein. Informationen und Anmeldungen unter 02626/81212 oder burg-forchtenstein@esterhazy.at.

Marz: Dämmerschoppen der SPÖ bei der Bachdecke. Beginn ist um 17 Uhr.

Babybrunch für Kinder des Jahrganges 2022 in der Bücherei.

Mattersburg: „Stadt Land Boden“ – Filmabend ab 20 Uhr in der Bauermühle.

Pöttsching: Dämmerschoppen im Pfarrgarten. Beginn ist um 17 Uhr mit einer Messfeier im Pfarrhofgarten.

Walbersdorf: Feuerwehrheuriger ab 17 Uhr beim Feuerwehrhaus.

Wiesen: „Love Peace and Summer – Jazz Pub in the air“ mit DJ Steini und DJ Erhard ab 20 Uhr am Festivalgelände.

2. JULI

Bad Sauerbrunn: „Dr. Grimm erzählt“ – Ortsrundgang von 14 bis 15.30 Uhr. Infos unter 02625/32203-7 oder tourismus@bad-sauerbrunn.at.

Bad Sauerbrunn: Kurkonzert mit dem Musikverein Neunkirchen von 16 bis 18.15 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks. Eintritt frei.

Baumgarten: Tamburica Konzert und 1. Auftritt der Nachwuchsgruppe mit Ausstellung „100 Jahre Tamburica“ ab 16 Uhr, Hauptstraße 77.

Pöttsching: FKK Sommerkonzert um 19 Uhr im Meierhof.

Zemendorf: Blutspenden von 13 bis 18 Uhr im Musikheim.

3. JULI

Neudörfl: Club der Generationen ab 15 Uhr im Pfarrheim.

5. JULI

Mattersburg: „Fassadenlesen“ – Stadtspaziergang mit Klaus Jürgen Bauer um 17 Uhr in der Gustav Degen Gasse.

Mattersburg: „Baukultur“ – Themenabend um 18.30 Uhr in der Bauermühle.