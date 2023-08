Das ist los im Bezirk Mattersburg: 31. August bis 4. September

31. AUGUST:

Neudörfl: Blutspenden von 13 bis 14.30 Uhr und von 15.30 bis 18.30 Uhr im Martinihof.

1. SEPTEMBER:

Forchtenstein: Beachparty mit Open-Air Kino ab 16 Uhr am Stausee. Eintritt frei.

Krensdorf: „Wandern im Mondschein“ – Treffpunkt um 19 Uhr vor dem Gasthaus Bürger.

Loipersbach: Musikerkirtag des Musikvereins am 1.9. und 2.9. im Musikerheim.

Mattersburg: „Flunkyball Turnier" der SJ Bezirk Mattersburg ab 18 Uhr am Verkehrserziehungsplatz.

Mattersburg: Schulstartshopping in der Innenstadt von 9 bis 21 Uhr. Verlängerte Öffnungszeiten mit Aktionen in den Geschäften. Kinderkarussell am Hauptplatz, Hüpfburg am Veranstaltungsplatz. 17 Uhr: Modenschau von „Joy Kids“ am Veranstaltungsplatz. 18.30 Uhr: Modenschau von „Frauenzimmer“ in der Judengasse.

Rohrbach: Heuriger des Obst- und Weinbauvereins am 1.9. und 2.9., jeweils ab 14 Uhr im Obstgarten von Hans Weiss. Freitag ab 17 Uhr Unterhaltung mit den Wulkatalern.

Schattendorf: Dämmerschoppen mit dem MV Frischauf ab 19 Uhr im Restaurant Sonnenhof.

2. SEPTEMBER:

Antau: Feuerwehr-Heuriger am 2.9., ab 15 Uhr und 3.9., ab 11 Uhr im Feuerwehrhaus. Möglichkeit zur Feuerlöscherüberprüfung am 2.9., 8 bis 11 Uhr.

Draßburg: „Mondscheinwanderung“ – Start ist am Bauhof um 19 Uhr.

Forchtenstein: „Italo-Treff“ des Abarthclub Vienna ab 11 Uhr am Badestausee. Italienische Fahrzeuge willkommen. Anmeldungen unter www.scaa.at.

Forchtenstein: Traktortreffen und Traktorweihe des ÖTK Rosalia. Treffpunkt um 14 Uhr am Sportplatz.

Krensdorf: Sturmheuriger ab 15 Uhr im Pfarrgarten.

Marz: ÖVP Familienfest ab 16 Uhr auf der Dreieckswiese. Mit Kinderprogramm und musikalischer Unterhaltung mit den „Jungen Wulkataler“ und den „Böhmischen Freunden“.

Pöttelsdorf: Burschenkirtag am 2.9., ab 15.30 Uhr und 3.9., ab 15 Uhr.

Schattendorf: Sommerfest der SPÖ ab 15 Uhr im Warmbad mit Kinderprogramm, Live-Musik ab 18.30 Uhr.

Sieggraben: Teichfest und Frühschoppen des Musikvereins „Waldheimat“ am 2.9. und 3.9. im Zelt beim Musikerheim. Start des Teichfestes am 2.9., um 18 Uhr. Dämmerschoppen mit dem MV „Waldheimat“ um 19 Uhr. Sonntag, um 10.15 Uhr Gottesdienst, anschließend Frühschoppen mit dem MV.

Wiesen: „80er/90er“ Party mit DJ „Fox Moulder“ und „Parker Lewis“ am Festivalgelände. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets und Informationen unter www.wiesen.at.

3. SEPTEMBER:

Bad Sauerbrunn: Kurkonzert mit der Trachtenkapelle Schäffern von 16 bis 18.15 Uhr im Toni Stricker Pavillon des Kurparks. Eintritt frei.

Bad Sauerbrunn: „Dr. Grimm erzählt“ – geführter Ortsrundgang um 14 Uhr. Anmeldungen unter tourismus@bad-sauerbrunn.at.

Marz: Hoffest am Islandpferdehof. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Sigleß: Kirtag und Dorffest des Vereins Dorfleben ab 10 Uhr in der Sportplatzgasse.

4. SEPTEMBER:

Neudörfl: Club der Generationen um 15 Uhr im Pfarrheim.