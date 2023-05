Das ist los im Bezirk Mattersburg: 4. bis 9. Mai

4. MAI

Bad Sauerbrunn: „Klimawandel und mögliche Gegenmaßnahmen“ – Vortragsabend um 18 Uhr im Parkhotel Neubauer.

Mattersburg: „Zeitgenosse aus Leidenschaft“ – Kabarett mit Thomas Maurer am 4.5. und 5.5., um 19.30 Uhr im KUZ.

Sigleß: Tag der Feuerwehr - Feldmesse um 18.30 Uhr beim hl. Florian mit anschließender Agape.

5. MAI

Bad Sauerbrunn: ASVÖ Familiensporttag im Kurpark. Beginn ist um 14 Uhr.

Draßburg/Forchtenstein: „Angepasstes Waldmanagement in Zeiten des Klimawandels“ – Vorträge mit Exkursion von 14 bis 17.30 Uhr im BOKU-Lehrforst in Forchtenstein. Anmeldungen erforderlich unter office@klar-rosalia-kogelberg.at oder 0664/8453932.

Wiesen: Jazz Pub Friday Night mit DJ Steini. Beginn ist um 20 Uhr.

6. MAI

Baumgarten: Jubiläumskonzert des MV „Heimattreue Baumgarten“ um 16 Uhr im Musikerheim.

Forchtenstein: Tag der Feuerwehr der FF Neustift/Rosalia um 17.30 Uhr bei der Rosalienkapelle.

„Familiendraculade“ um 18.45 Uhr und „Nachtwache“ um 20.30 Uhr auf Burg Forchtenstein. Anmeldungen unter 02626/81212 oder burg-forchtenstein@esterhazy.at.

Krensdorf: Kirtag in Krensdorf vom 6.5. bis 8.5.: Aufstellen des Kirtagsbaumes am 6.5., um 16.30 Uhr beim GH Bürger; 7.5.:- 10 Uhr - Festgottesdienst, 14 Uhr - Umzug mit dem MV, 20.30 Uhr - Kirtagstanz im GH Bürger; 8.5.: 9 Uhr - Beginn am Sportplatz mit Spanferkelessen um 12 Uhr.

Neudörfl: „Tag der Nachhaltigkeit“ der Pfarre und der GRÜNEN mit Radbörse, Flohmarkt, Pflanzentauschmarkt und Kinderprogramm von 8 bis 12 Uhr im Pfarrheim/Don Bosco Halle.

Pöttelsdorf/Müllendorf: „155 Jahre Chor-Musikgeschichte“ – Jubiläumskonzert mit dem Männergesangsverein Pöttelsdorf als Gastchor, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Müllendorf.

Pöttsching: Schottischer Abend des FKK mit den „Caledonian Pipes & Drums“ um 19 Uhr im Meierhof.

Rohrbach: Frühlingskonzert des Musikvereins am 6.5., 19 Uhr und 7.5., 16 Uhr im Musikerheim. Eintritt freie Spende.

Rohrbach: Familienfest der SPÖ ab 11 Uhr im Fürstenkeller.

Wiesen: Muttertagsfeier der SPÖ Pensionisten um 12 Uhr in der Weinstube „Zum Bäck“.

7. MAI

„OFFEN - bildende Kunst Burgenland“- offene Ateliers, Werkstätten und Arbeitsräume von 10 bis 18 Uhr bei diversen Künstlern. Nähere Informationen und Programm unter www.bildendekunstburgenland.at.

Bad Sauerbrunn: „Dr. Grimm erzählt“ – geführter Dorfrundgang um 14 Uhr. Anmeldungen unter tourismus@bad-sauerbrunn.at.

Baumgarten: Muttertags- und Vatertagsfeier der Kinderfreunde um 15 Uhr im Café-Restaurant Franschitz.

Marz: Muttertagsfeier der Kinderfreunde um 15 Uhr im GH Müllner.

Schattendorf: Frühlingskonzert des Gesangsvereins „Grenzlandstimmen Schattendorf“ um 16.30 Uhr im Sonnenhof.

Sigleß: Pflanzenmarkt der ÖVP für Hobbygärtner ab 10 Uhr bei Uschi - Joe‘s Pub.

Walbersdorf: Tag der Feuerwehr ab 10 Uhr am Dorfplatz. Wiesen: Tag der Feuerwehr - Messfeier um 10 Uhr in der Pfarrkirche, anschließend Fahrzeugsegnung.

9. MAI

Mattersburg: Gruppentreffen der Angehörigen von Menschen mit Demenzerkrankung von 17 bis 19.30 Uhr im Vereinstreff.

„Historische Krimis aus Wien“ – Lesung und Gespräch mit Autorin Beate Maly um 19 Uhr im Literaturhaus. Anmeldungen unter andrea.holzinger@literaturhausmattersburg.at.

