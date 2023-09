Das ist los im Bezirk Mattersburg: 7. bis 12. September

7. SEPTEMBER

Mattersburg: Schnuppernachmittag der Zentralmusikschule für Babies und Kinder ab 15 Uhr in der Musikschule.

9. SEPTEMBER

Region Kogelberg: 1. Genusswandertag – Bewegung, Kulinarik und Unterhaltung in den Gemeinden rund um den Kogelberg. Start ist um 9.09 Uhr.

Bad Sauerbrunn: Freiheitliches Familienfest ab 11 Uhr am Freibad Parkplatz.

Baumgarten: Preisfischen des Sportfischerverein ab 9 Uhr am Fischteich Baumgarten. Informationen unter 0676/7503344.

Marz: Feuerwehrheuriger der FF Marz am 9.9. und 10.9. im Feuerwehrhaus.

Mattersburg: Sautanz der ÖVP am Veranstaltungsplatz.

Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in der Bauermühle.

Sommersfest des Padelclubs ab 19 Uhr auf der Anlage des Padelclubs.

Neudörfl: Dorffest am 9.9. und 10.9. auf der Hauptstraße. Samstag um 17 Uhr Einbringen des Kirtagsbaumes mit dem Burschenverein und dem MV Szent Miklos, 18 Uhr Dämmerschoppen und musikalische Unterhaltung an verschiedenen Stationen. Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst in der Kirche, Sportschützn-Dorfmeisterschaften, Traktortreffen, Kinderprogramm und musikalische Unterhaltung.

Pöttsching: Oktoberfest des ASV am 9.9., ab 18 Uhr und 10.9., ab 9 Uhr im Meierhof.

13. Pöttschinger Aquathlon im Freibad. Beginn ist um 12.30 Uhr.

Wiesen: „Taktlos“ – Electro-Partynacht mit DJ Michi Graf, Soundvibes und Xela ab 20 Uhr am Festivalgelände. Infos unter www.jazzpub.at.

10. SEPTEMBER

Forchtenstein: Rosaliakirtag des Verschönerungsvereins – Beginn ist um 9.15 Uhr mit einer Feldmesse im Festzelt, anschließend Frühschoppen.

Mattersburg/Mörbisch: „Leinen los“ – Literaturfest am Neusiedler See von 11 bis 13.30 Uhr. Buchungen unter office@literaturhausmattersburg.at.

Schattendorf: Erntedankfest der Pfarre – Gottesdienst um 9.30 Uhr im Pfarrgarten, ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit dem MV „Frisch auf“ Schattendorf.

11. SEPTEMBER

Mattersburg: Schnupperkurs der Zentralmusikschule für Babies und Kinder um 13.30 Uhr im Kindergarten Mühlgasse sowie um 14.45 Uhr im Kindergarten Hochstraße.

12. SEPTEMBER

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde „Community Nurses“ von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Mattersburg: Schnupperkurs der Zentralmusikschule für Babies und Kinder um 10.15 Uhr in der Musikschule.

Gruppentreffen der Angehörigen von Menschen mit Demenzerkrankung um 17.30 Uhr im Vereinstreff (ehem. GH Koller).