Das ist los im Bezirk Mattersburg: 8. bis 14. Juni

8. JUNI:

Bad Sauerbrunn: Kleinfeldturnier des SC Bad Sauerbrunn ab 11 Uhr im Wetterkreuzstadion.

Forchtenstein: Radtour des ÖTK in die Siegendorfer Puszta. Abfahrt ist um 9 Uhr vom Parkplatz Kindergarten.

„Community Plaudercafé“ von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Zemendorf: Wiesenfest der SPÖ ab 11 Uhr im Musikheim.

9. JUNI:

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde „Community Nurses“ von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Mattersburg: „Die Stadt ist in Bewegung – 7. Mattersburger Nigtskating“ von 19 bis 22 Uhr in der Innenstadt. Gemütlicher Ausklang am Veranstaltungsplatz.

Pöttsching: Modenschau und Verkaufsausstellung des Pensionistenverbandes um 15 Uhr im „Gesund am Hof“, Lichtenwörthergasse 18.

Wiesen: „80er/90er“ Party mit DJ Fox Moulder und Parker Lewis ab 20 Uhr am Festivalgelände. Tickets unter www.wiesen.at.

10. JUNI:

Bad Sauerbrunn: „Gut behutet“ am Rosenfest am 10.6., ab 13 Uhr und 11.6., ab 9 Uhr im Kurpark.

Mattersburg: „50 Jahre ASKÖ TC Mattersburg“ – Fest in der Bauermühle. Beginn ist um 16.30 Uhr. Dabei werden verdiente Funktionäre geehrt, die Edelhof-Musikanten und und DJane Lisa Sonnenstrahl aufspielen. Bei Bier und Wein sowie Hendlgrillerei kann ausgiebig gefeiert werden.

Mattersburg: Heimspiel des MSV 2020 gegen Kobersdorf im Pappelstadion. Beginn Reservemannschaft: 15.30 Uhr, Beginn Kampfmannschaft: 17.30 Uhr. Anschließend DJ-Musik.

Sommerfest von 14 bis 18 Uhr am Veranstaltungsplatz neben dem neuen „Beetlejuice“ in der ARENA. Live Musik mit „Soundbasic“.

Neudörfl: Sonnwendfeier der ÖVP ab 19.30 Uhr am Gfang. Eintritt freie Spende. Für Verpflegung ist gesorgt.

Pöttelsdorf: Pfarrgemeindefest der evangelischen Pfarre. Beginn ist um 16 Uhr.

Schattendorf: Vatertagsfrühschoppen im Weingasthaus Willi Grafl.

Bogenturnier des Sportschützenvereines beim Schießstand des SSV.

Sigleß: Vatertagsfrühstück der Gemeinde ab 9 Uhr im Innenhof des Gemeindeamtes.

„Humor mit Chor“ – Liederabend des Singkreises im Turnsaal der Volksschule. Beginn ist um 19 Uhr.

11. JUNI:

Antau: Vatertagsfrühstück ab 7.30 Uhr im GH Schlögl, Vatertagsbier ab 10 Uhr am Hauptplatz.

12. JUNI:

Rohrbach: „Gesundheitsrisiko Klimakrise: Was tun?“ – Vortrag von Prof. Hans Peter Hutter um 18.30 Uhr im Fürstenkeller. Anmeldung erbeten bis 9.6. unter 0664/8453932 oder office@klar-rosalia-kogelberg.at.

13. JUNI:

Mattersburg: Gruppentreffen der Angehörigen von Menschen mit Demenzerkrankung um 17.30 Uhr im Vereinstreff (ehemaliges GH Koller).

14. JUNI:

Zemendorf: Family Walk & Talk von 9.30 bis 11 Uhr. Infos unter 0664/88462929.

