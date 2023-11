Das ist los im Bezirk Mattersburg: 9. bis 15. November

9. NOVEMBER

Forchtenstein: „Klimafitte Böden – Bodenschutz und Wassrückhaltung in der Landschaft und im Siedlungsraum“ – Vortrag von Dr. Markus Puschenreiter um 18.30 Uhr im Vereinslokal. Anmeldungen erbeten unter 0660/7021002 oder sandra.wallner@rosalia-kogelberg.at.

Hirm: „Gesundes Dorf Hirm“ – Treffen um 19 Uhr im Dorfsaal.

Marz: Gansl-Essen des Seniorenbundes um 12 Uhr im Gasthaus Scheiber.

Marz: Johanna Sebauer liest aus ihrem neuen Roman „Nincshof“ um 19 Uhr in der Turnhalle der Volksschule.

Mattersburg: „5 Sterne Beziehung.... undandere Märchen“ – Kabarett mit Weinzettl & Rudle am 9.11. um 19.30 Uhr im KUZ.

Neudörfl: Planausstellung und Informationen zum Projekt „Mattersburger Bahn“ von 17.30 bis 19.30 Uhr im Martinihof. Teilnahme nur nach Anmeldung unter www.oebb.arbyte.net/mattersburger-bahn.

10. NOVEMBER

Bad Sauerbrunn: Freiheitliches Gansl-Schnapsen um 16 Uhr im Parkhotel Neubauer.

Bad Sauerbrunn: Martinsfest der katholischen Pfarrkirche um 17 Uhr im Kurzpark.

Bad Sauerbrunn: „Der Rausch“ – Sauermapferkino um 20 Uhr in der Quelle. Informationen unter www.sauerampfer.at.

Forchtenstein: Laternenumzug der Pfarre. Beginn ist um 17 Uhr.

Pöttsching: Laternenfest der Volksschule – Start ist um 17 Uhr im Hof der Volksschule, danach Umzug zum Meierhof.

Sigleß: Martini-Feier und Laternenumzug für Kinder um 17 Uhr in der Pfarrkirche.

Mattersburg: „Martini in der Mattersburger Innenstadt“ wird heuer an zwei Tagen mit Verkostung regionaler Weine und Kinderkarussel am Veranstaltungsplatz abgehalten. Am Freitag, den 10. November beginnt das Event um 16 Uhr, Speisen und Getränke werden angeboten. Programm-Highlights am 11. November: Ab 11 Uhr Feuerlöschüberprüfung der Stadtfeuerwehr, von 11 bis 13 Uhr Frühschoppen mit der Mattersburger Stadtkapelle. Um 17 Uhr findet ein Wortgottesdienst in der Stadtpfarrkirche statt, um 17.30 Uhr ein Laternenumzug von der Kirche zum Veranstaltungsplatz.

11. NOVEMBER

Pöttsching: „Waldspaziergang zu Martini“ im Rahmen von „Gesundes Dorf“. Treffpunkt um 11 Uhr, Zipfelwald 1.

Pöttsching: Zillertaler Abend – Bier, Käse, Schnäpse und andere Köstlichkeiten aus dem Zillertal mit Weinbegleitung aus dem Burgenland in der Vintage Lounge. Infos unter www.vintagelounge-poettsching.com.

Rohrbach: Benefizkonzert mit dem Klavierduo Kutrowatz zugunsten der neuen Orgel für die Pfarrkirche. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Karten unter 02626/63055.

Rohrbach: Martini Gansbären-Markt von 11.11 bis 18 Uhr im Pfarrgarten.

Stöttera: „Drei Jahre Salzgrotte Wulkatal“ – Jubiläumsfest von 10 bis 18 Uhr, Waldtraße 8.

Wiesen: „Punto Rojo – heiße Verführung mit Kakao“ von 10 bis 17 Uhr bei Familie Spuller, Hauptstraße 35.

12. NOVEMBER

Baumgarten: Martinikonzert des MV „Heimattreue“ Baumgarten um 15 Uhr im Musikerheim. Eintritt freie Spende.

Wiesen: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus.

14. NOVEMBER

Antau: „Babys erstes Löffelchen“ – Workshop von 16 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum. Anmeldungen im Gemeindeamt erbeten.

Mattersburg: Heimstunde der Kinderfreunde um 16 Uhr im Kinderfreundeheim.

Mattersburg: Gruppentreffen der Angehörigen von Menschen mit Demenzerkrankung um 17.30 Uhr im Vereinstreff (ehemaliges GH Koller).

15. NOVEMBER

Mattersburg: „Brauchwasser aus Hausbrunnen – Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Nutzung“ – Vortrag um 19 Uhr im Rathaus. Anmeldungen erbeten bis 14.11. unter 0664/8453932 oder office@klar-rosalia-kogelberg.at.

Zemendorf: „Family Walk & Talk“ für Eltern mit Kindern bis vier Jahre. Beginn ist um 9.30 Uhr. Informationen unter 0664/88462929.