„Bella Italia“ im Herzen von Mattersburg

An drei Tagen wurde auch heuer wieder das „Bella Italia“ abgehalten. Am Freitag- und Samstagabend war Massenbesuch angesagt, am ersten Tag unterhielt Giuseppe Matozza die Besucher, Tags darauf sorgte „Cosa Nostra“ für die musikalische Umrahmung. Auch bereits am Samstagnachmittag war das Event nicht zuletzt aufgrund des italienischen Autokorsos äußerst gut besucht.