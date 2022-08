Mattersburger Stadtfest: Eine gelungene Premiere

Werbung

Trotz des unbeständigen Wetters fanden sich am Freitag zahlreiche BesucherInnen am Mattersburger Veranstaltungsplatz ein um zu feiern und zu tanzen – angespornt von Stargast Udo Wenders und der Radio Burgenland Band. Bei bester Laune wurde bis in die Nacht hinein gefeiert.

Bürgermeisterin Claudia Schlager über das gelungene Fest: „Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal so viele Leute gleichzeitig am Veranstaltungsplatz in Mattersburg tanzen und singen gesehen zu haben. So eine ausgelassene Stimmung, trotz der einen oder anderen Regentropfen, sprechen für den Erfolg dieses Events und bestätigt einmal mehr, dass wir mit unserem neuen Veranstaltungskonzept genau ins Schwarze getroffen haben.“

ORF Moderator Thomas May führte gekonnt durch den Abend. Beim ORF Gewinnspiel „Alle gegen Unger“ gewann Viktoria Lehrner-Fabeš gegen Wetterfrosch Wolfgang Unger im Scheibtruhen-Wettrennen.

Am Samstag, dem „Tag der Musik“, konnten sich die Gäste von der Qualität der regionalen MusikerInnen und lokalen Bands überzeugen. Von der Mount Cinema Band über Katrin Landl & Claus Richtar, bis zu den „Experten“ gab es ein breitgefächertes Repertoire an Evergreens, aktuellen Hits und Eigenkompositionen.

Einen würdigen Abschluss fand das Stadtfestes am Sonntag, bei einem Gottesdienst mit Pfarrer Erwin Schügerl und anschließendem Frühschoppen, begleitet von der Stadtkapelle Mattersburg.

