Burschenschaft Pöttelsdorf hat neuen Vorstand

Erst kürzlich wurde ein neuer Vorstand für die Burschenschaft Pöttelsdorf zusammengestellt. Nun übernimmt Michael Schandl das Amt als Obmann von seinem Bruder, Matthias Schandl. Dominik Geischnek ist der Obmann-Stellvertreter und Matthias Schandl ist der neue Kassier der Burschenschaft Pöttelsdorf. Der Kassier-Stellvertreter ist Marco Pinter. Schriftführer ist nun Andreas Schandl und sein Stellvertreter ist Manuel Schandl.

Michael Schandl ist bereits seit ungefähr 10 Jahren Mitglied in der Burschenschaft Pöttelsdorf. Nun übernimmt der 25-jährige Weinbauer das Amt als Obmann. Damit fallen ihm ab sofort auch neue Aufgaben zu, darunter zum einen das Organisieren von Festen und das Dazugewinnen von neuen Mitgliedern. Laut seinem Vorgänger Matthias Schandl keine allzu leichte Aufgabe: „Immer weniger junge Leute zeigen Interesse an der Teilhabe bei einem Verein, da wird es immer schwerer, neue Mitglieder zu finden.“

Derzeit besteht die Burschenschaft Pöttelsdorf aus 12 engagierten Mitgliedern, die sich ein- bis zweimal die Woche im Jugendheim treffen.

Im Rahmen der Burschenschaft werden auch oft spontane Veranstaltungen geplant, wie zum Beispiel eine Faschingsparty oder eine Osterfeier. Was aber jedes Jahr auf dem Programm steht: Der alljährliche Burschenkirtag im September. So planen die jungen Männer der Burschenschaft Pöttelsdorf auch für dieses Jahr den Burschenkirtag. Stattfinden soll dieser am 2. und 3. September.