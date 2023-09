Kirtag in Sigleß

Am Samstag, dem 2. September, und am Sonntag, dem 3. September, wurde zum alljährlichen Kirtag in der Gemeinde Sigleß eingeladen. Am Samstag wurde vom Burschenverein Sigleß der Kirtagsbaum am Dorfplatz aufgestellt. Sonntags wurde ab 10 Uhr dann vom Verein Dorfleben zum traditionellen Kirtag und Dorffest in der Sportplatzgasse eingeladen. An beiden Tagen wurde reichlich für das leibliche Wohl gesorgt und die gute Stimmung lud zum längeren Verbleib ein.