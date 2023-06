„RESi Second Hand Shop“ Pöttelsdorf: 5-jähriges Jubiläum

Im Jahr 2012 ist aus der Grundidee, Ressourcen zu sparen und schon vorhandene Teile so lange wie möglich zu nutzen, der Verein „Weil’s Sinn hat“ entstanden. Sechs Jahre später entstand dann im Rahmen des Vereins der „RESi Second Hand Shop“ in Pöttelsdorf, um dort allerlei Sachen aus zweiter Hand anzubieten.

Im Second Hand Shop in Pöttelsdorf erhalten nicht mehr gebrauchte Dinge und alte Kleidungsstücke eine zweite Chance. „So landen tolle Dinge nicht achtlos auf überfüllten Müllplätzen und es gehen wertvolle Ressourcen nicht verloren“, so Vereinsobfrau Christine Koblmiller. Das Besondere an diesem Konzept: Es kann nicht nur gekauft, sondern auch getauscht werden.

Mit einem ehrenamtlichen Team werden im Zuge des Vereins „Weil’s Sinn hat“ auch Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Kleidertausch oder ein Nähworkshop, angeboten. Jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr findet vor dem Second Hand Shop in Pöttelsdorf auch der Langschläfer-Flohmarkt statt, welcher vom Verein „Weil’s Sinn hat“ organisiert wird. Hier können private Aussteller ihre selbst gesammelten Unikate oder nicht mehr gebrauchte Gegenstände zum Verkaufen anbieten.

Durch Upcycling ein zweites Leben

Was für einen Wiederverkauf nicht mehr geeignet ist, wird zu Taschen, Tierbetten oder Schürzen verarbeitet. Hier gibt es seit drei Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Burgenländischen Müllverband.

Geöffnet hat der Second Hand Shop von Donnerstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

