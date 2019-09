Die BVZ berichtete in der Vorwoche vom geplanten Neustart der P2-Disco. Der Oberösterreicher Gerhard Lettner stand in Verhandlungen mit Besitzer Stephan Hofstetter-Ebner. Laut Lettner waren noch vertragliche Details mit Hofstetter-Ebener noch abzuklären, es schienen nur mehr Formalitäten zu sein.

28.08.2019 – Eröffnung im Okto... Wieder ein neuer Chef für die P2-Disco in Mattersburg

„Die Verhandlungen sind letztlich gescheitert, ich werde das P2 nun doch nicht kaufen“, so Lettner vergangene Woche, um nicht näher ins Detail zu gehen. Hofstätter-Ebner war am Montag dieser Woche wie auch in der Vorwoche für ein Statement nicht erreichbar.