Sigleß: Halte- und Parkverbot in der Freibadstraße

Nach dem Beschluss bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung kommt es in der Gemeinde Sigleß zu mehreren Maßnahmen im Bereich der Verkehrssicherheit. Gegenüber vom Freibad in Sigleß wurde unter anderem ein Halte- und Parkverbot beschlossen.

In der Badstraße gegenüber des Freibades wird beginnend vom Parkplatz entlang der Gebäudefront des Bades ein Halte- und Parkverbot aufgestellt. Dieses Vorhaben wurde bei der Gemeinderatssitzung beschlossen. Wie weit sich das Halte- und Parkverbot erstrecken wird, ist noch unklar. Das muss laut Gemeinde Sigleß vor Ort festgelegt werden. Der Parkplatz vor dem Freibad kann aber weiterhin ohne Einschränkungen genutzt werden.

Sperrflächen bei unübersichtlichen Kreuzungsbereichen

Bei mehreren Kreuzungen in der Gemeinde kommt es zu einer schlechten Einsicht durch abgestellte Fahrzeuge. Um dem Problem entgegenzuwirken, wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung ein Beschluss gefasst. So wird etwa in der Kreuzung der Sauerbrunnerstraße mit der Pöttschinger Gasse und bei der Kreuzung der Gartengasse mit der Sauerbrunnerstraße eine 5-Meter-Grenze durch eine gelbe Sperrfläche markiert. In diesem markierten Bereich dürfen dann keine Fahrzeuge abgestellt werden.

Auch bei der Kreuzung der Sportplatzgasse mit der Hauptstraße wird die 5-Meter-Grenze nun mit gelben Sperrflächen markiert, denn durch die vielen abgestellte Fahrzeuge durch den Arzt, das Gemeindeamt oder den Bankomat ist an dieser Kreuzung eine schlechte Einsicht gegeben.