Bezirk Mattersburg: Wegen Passwort die eigene Schwester bedroht

„Ich schwöre bei Gott“, ließ der 19-Jährige am 23. Jänner 2023 per Sprachnachricht seine im Bezirk Mattersburg lebende Schwester wissen, „wenn ich das Passwort für meinen Account nicht bekomme, verprügle ich deine Kinder, ich gehe dabei über Leichen, es ist mir scheiß egal.“

Mit dieser Drohung wollte er seine Schwester dazu bringen, ihm das Passwort für das Spiel „Fortnite“ zu übermitteln.

„Haben Sie die Nerven verloren“, fragte Richterin Birgit Falb den Angeklagten am Freitag, 4. August. „Ja, so ungefähr“, antwortete der schlacksige, groß gewachsene 19-Jährige. „Vielleicht dachte ich, dass es etwas bringt“, fügte er hinzu. Er habe seither zu seiner Schwester keinen Kontakt mehr.

Angeklagter entschuldigte sich bei seiner Schwester

Als die Richterin die Schwester in den Verhandlungssaal rief, nützte der Angeklagte die Gelegenheit, sich bei der Frau zu entschuldigen: „Es tut mir leid, dass ich auf deine Kinder ging. Ich hoffe, dass es in Zukunft keine Probleme gibt.“

Zögerlich nahm die Schwester diese Entschuldigung an.

Nicht geständig war der 19-Jährige zu einem zweiten Vorwurf. Er soll diverse Hausratsgegenstände, die ihm ein 21-jähriger Freund zur Verwahrung übergeben hatte, nicht mehr zurückgegeben haben.

Freund lagerte Hab und Gut beim Angeklagten ein

Der Freund habe Kartons und Säcke mit Gewand und Schuhen im Keller jener Wohnung in der Steiermark untergestellt, die er damals bewohnt habe, so der Angeklagte.

Einen Mini-Backofen und Geschirr habe er in der eigenen Küche verwenden dürfen, das habe ihm der Freund erlaubt.

Im September 2022 habe er den Freund informiert, dass er bald ausziehen müsse, und der 21-Jährige seine Kisten abholen sollte.

Anfang November sei er in den Bezirk Mattersburg übersiedelt, den Backofen und das Geschirr habe er mitgenommen, so der Angeklagte. Weil sein Handy beschädigt gewesen sei, habe er den 21-Jährigen nicht erreichen können.

BMW-Schlüssel blieb unauffindbar

Zwischenzeitlich hatte der 21-Jährige zwar einige Kartons aus dem Keller geholt. Er vermisste aber unter anderem den Fahrzeugschlüssel für seinen BMW, den er in Pinkafeld auf einem Parkplatz abgestellt hatte und den er dort eigentlich hätte wegbringen müssen, woraus ihm schon Kosten entstanden seien.

Anfang Jänner 2023 erstattete der 21-Jährige Anzeige gegen den Freund. „Meine Frau dreht langsam durch, wenn sie die Sachen nicht bekommt“, erklärte der 21-Jährige, warum er zur Polizei gegangen sei.

„Er hat meine Nummer blockiert und war nicht mehr erreichbar“, warf er dem Angeklagten vor. „Ich brauche meinen BMW-Schlüssel!“, forderte er. „Auch gut“ wäre es, wenn er Geschirr und Backofen zurückbekäme.

Zeuge: „Bin ich jetzt der Beschuldigte?“

„Wieso lassen Sie ihm den BMW-Schlüssel, wenn der so wertvoll ist?“, hielt Richterin Birgit Falb dem Zeugen vor. „Bin ich jetzt der Beschuldigte?“, gab dieser patzig zurück.

Er habe den Fahrzeugschlüssel in eine Dose gegeben und in einen Umzugskarton gepackt, seither sei er verschwunden. Auch Dokumente seien in den Kartons gewesen.

Der Angeklagte teilte mit, dass die Wohnung komplett geräumt worden sei, nachdem er ausgezogen war.

„Das nervt!“, beklagte sich der 21-Jährige. „Ich bekomme die ganze Zeit Rechnungen und er blockiert mich.“

„Habe mich auf einen Freund verlassen“

„Aus Ihrer Sicht ist es blöd gelaufen“, zeigte die Richterin Verständnis. „Weil ich mich auf einen Freund verlassen habe“, bestätigte der 21-Jährige.

Der Wert jener Gegenstände, die ihm der Angeklagte nicht zurückgegeben habe, betrage 1.729 Euro.

Der Anwalt des 19-Jährigen hakte nach und wollte Alter und Marke der auf einer Liste befindlichen Töpfe, Pfannen, Besteckteile und Tellersets wissen. „Das ist alles von meiner Frau“, antwortete der 21-Jährige. Er könne dazu nichts sagen, auch nicht zum Wert von Harfön, Lockenstab und Glätteisen.

Freispruch und Diversion

Die Aussage des Zeugen habe sie nicht überzeugt, erklärte die Richterin, und sprach den Angeklagten vom Vorwurf der Veruuntreuung der ihm anvertrauten Gegenstände frei. Der 21-Jährige habe sich nicht um sein Hab und Gut gekümmert und vor Gericht „keinen günstigen Eindruck“ hinterlassen.

Hinsichtlich der versuchten Nötigung gegenüber seiner Schwester erhielt der Angeklagte eine Diversion. Das Verfahren wird auf die Dauer von zwei Jahren auf Probe eingestellt, sobald der 19-Jährige einen Pauschalkostenbeitrag von 100 Euro bezahlt hat. Für die Dauer der Probezeit erhält er Bewährungshilfe.

„Sie dürfen in der Probezeit nichts anstellen!“, ermahnte ihn die Richterin. „Habe ich auch danach nicht vor“, versprach der 19-Jährige.