Aggressiver Bettler raubte Mattersburger aus

Längere Zeit war nach dem Mann gefahndet worden, im Februar 2023 konnte er nach einem Zwischenfall im Zug im Bezirk Neunkirchen, der sich Ende Jänner ereignet hatte, verhaftet werden.

Vor Gericht bekannte sich der 50-jährige Marokkaner, der nach eigenen Angaben seit zirka 20 Jahren in Österreich lebt, nur teilweise schuldig.

Vor allem bestritt er, am 31. Mai 2021 einen heute 73-jährigen Pensionisten vor dessen Garage mit einem Militärdolch bedroht und beraubt zu haben.

Die Vorgangsweise des Marokkaners war immer gleich. Er behauptete, in der Villa Martini in Mattersburg einen Job als Koch oder Küchengehilfe gefunden zu haben. Er brauche aber Geld für eine Monatskarte, um an seinen Arbeitsplatz gelangen zu können. Mit dem ersten Gehalt werde er das Geld zurückzahlen.

Ein Mattersburg, den der Angeklagte in dessen Vorgarten ansprach, gab ihm am 13. August 2022 tatsächlich 200 Euro. Am nächsten Tag habe derselbe Mann wieder geläutet und behauptet, sein Kind sei krank und erbrauche Geld für ein Arztrezept.

Als der Mattersburger misstrauisch wurde und das Rezept sehen wurde, sei der Mann aggressiv geworden.

Marokkaner behauptete, Ukrainer zu sein

Gegenüber einem weiteren Opfer stellte sich der Bettler als Ukrainer vor und bat zuerst um 100 Euro und, als sie ihm das Geld gab, um weitere 85 Euro, die sie ebenfalls aushändigte.

Später erstattete die Frau Anzeige: Sie sei betrogen worden.

„Was machten Sie mit dem Geld?“, fragte Richterin Karin Knöchl.

Erbetteltes Geld im Wettbüro verspielt

„Ich ging damit sofort zum Wettbüro“, antwortete der arbeitslose Marokkaner, der vor seiner Verhaftung in Wiener Neustadt gelebt hatte.

Sechs weitere Personen bettelte der Mann in Mattersburg vergeblich an, teilweise berichteten die Opfer über Beschimpfungen und aggressive Gesten, wenn sie die Herausgabe von Geld verweigerten.

Pensionistin die Nase gebrochen

Übel beschimpft wurde auch ein älteres Ehepaar, das in einem geparkten Auto saß und von dem Marokkaner angebettelt worden. „Du hast kein Herz, du sollst verrecken, der Satan soll dich holen“, schimpfte der Bettler und schlug der Pensionistin durchs offene Autofenster ins Gesicht. Die Frau erlitt einen Nasenbeinbruch. Der Vorfall hatte sich im November 2022 ereignet.

Kurz zuvor, am 10. November 2022, war der Marokkaner in Wien zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er sich als ukrainischer Flüchtling ausgegeben und drei Personen betrogen hatte. Die Vorgangsweise war ähnlich wie in Mattersburg: Der Marokkaner behauptete, Geld für eine Z ugfahrt zu benötigen.

In Bad Sauerbrunn Geldbörse gestohlen

Am 23. Juni 2022 hatte der Marokkaner einem Mann in Bad Sauerbrunn die Geldbörse gestohlen. „Er wollte mir fünf Euro geben und ich sah einen grünen Hunderter“, gab der Angeklagte zu. Er habe die Geldbörse genommen und sei weggelaufen.

Strafrechtlich am schwersten wog der Raub, den der Marokkaner am 31. Mai 2021 in Mattersburg begangen haben soll, was er bis zum Schluss bestritt.

Das Opfer, ein 73-jähriger Pensionist, erkannte den Bettler aber im Gerichtssaal wieder. Er hatte ihn auch aus mehreren ihm vorgelegten Fotos bei der Polizei identifiziert.

Er habe gerade, so der Pensionist, mit der Kreissäge Holz geschnitten, als der Angeklagte plötzlich vor seiner Garage gestanden sei. Er habe erzählt, „bespuckt“ worden zu sein. Außerdem arbeite er in der Villa Martini und brauche Geld zum Heimfahren.

Pensionist: „Ich sagte, er soll sich schleichen!“

„Ich sagte, er soll sich schleichen!“, berichtete der Pensionist.

Da habe der Bettler ein Messer aus dem Hosenbund gezogen und ihm an den Bauch gehalten.

„Ich gab ihm die 40 Euro, die ich eingesteckt hatte“, berichtete der Pensionist. „Er sagte, das ist ihm zu wenig und er will mit mir ins Haus gehen. Da sagte ich, ich bin nur der Hausmeister da.“

Da sei der Angeklagte gegangen. Zwei Wochen später wurde in einer Hecke in der Nähe des Tatortes der Militärdolch mit 20 Zentimeter langer Klinge gefunden.

Eine Zeugin hatte den Angeklagten ebenfalls am 31. Mai 2021 beobachtet.

Dass er bespuckt worden sei, erzählte der Angeklagte am 29. Jänner 2023 einem weiteren Opfer, das er auf der Zugfahrt in Richtung Gloggnitz belästigt hatte.

Im Zug schlug der Marokkaner auf sein Opfer ein

„Ich fuhr von der Nachtschicht heim“, berichtete der 58-jährige Zeuge. Der Marokkaner habe ihn beschimpft und gegen das Schienbeingetreten. Er habe mit einer Abwehrbewegung reagiert, so der Zeuge, wenig später habe ihm der Angeklagte beim Aussteigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen, was auch auf der Videoaufzeichnung der Überwachungskamera im Waggon zu sehen ist.

Weil er zu Unrecht des Raubes beschuldigt werde, sei er in der Justizanstalt in Hungerstreik getreten, berichtete der Marokkaner: „Sechs Tage lang habe ich nichts gegessen und getrunken, nicht Zähne geputzt und geduscht. Ich habe sieben Kilo abgenommen!“

„Das ist Ihre Entscheidung“, informierte ihn die Richterin.

Drei Jahre plus acht Monate Haft

Der Angeklagte wurde wegen aller angeklagten Straftaten, auch wegen des Raubes, verurteilt und zu drei Jahren Haft verurteilt. Außerdem muss er acht Monate Haft aus früheren bedingten Verurteilungen verbüßen. An eines der Opfer muss er 200 Euro zurückzahlen.

