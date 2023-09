Neudörfler Mittelschule geht mit 230 SchülerInnen in das Schuljahr

Nach aktuellem Stand (1. September) haben sich an der Neudörfler Mittelschule 230 Schüler und Schülerinnen angemeldet. Zum ersten Mal seit Langem, berichtet Direktorin Karin Sinawehl, gibt es deshalb wieder zwölf Klassen, darunter drei erste: eine Sportklasse, die Regelklasse und die Talenteschmiede. „Darüber sind das Team der Lehrerschaft und auch ich sehr erfreut. Unser neues Schulgebäude trägt natürlich dazu bei, dass wir eine so hohe SchülerInnen-Zahl haben, aber vor allem auch das hohe Sozial-Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit aller am schulischen Leben Beteiligten führt zu einer positiven Wahrnehmung unserer Schule in der Öffentlichkeit.“

Sehr viele positive Rückmeldungen zur Talenteschmiede

Ebenso muss der seit einem Jahr erprobte Ausbildungsschwerpunkt, genannte Talenteschmiede, hervorgehoben werden, bei dem unter anderem eine sehr starke Vernetzung mit Neudörfler Unternehmen stattfindet. „Die neue Klassenform, die es seit dem vergangenen Schuljahr erstmals gibt, wird sowohl von den Kindern, die sich dafür angemeldet haben, als auch von den Eltern sehr gut angenommen“, sagt die Direktorin. „Es hat schon viele ganz tolle Rückmeldungen dazu gegeben.“ Diese Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die vor Ort an der Schule ihr Expertenwissen an die Kinder weitergeben, funktioniere dabei sehr gut. „Deshalb möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal dafür bedanken, denn ohne ihr Fachwissen und das praktische Arbeiten mit den Kindern in unserem modernen Werksaal wäre die Talenteschmiede sicher nicht so faszinierend für die Kinder. Und unsere Erstklassler waren besonders stolz auf ihre Werkstücke, die dabei entstanden sind.“

Direktorin Karin Sinawehl (hier mit Bürgermeister Dieter Posch im Zuge der Ernennung zur Direktorin der Neudörfler Mittelschule 2022, die sie seit September 2020 bereits provisorisch leitete) freut sich über den hohen Andrang im neuem Schuljahr. Foto: zVg

Auch die Unternehmen sind zufrieden mit den Leistungen der Kinder, sagt Karin Sinawehl. „Alle ExpertInnen, die mit unseren Kindern bisher gearbeitet haben, lobten unsere Kids immer für ihre hervorragende Mitarbeit. Das erfüllt mich ebenso mit Stolz“. In Zukunft können auch die Unternehmen, so die Idee, noch stärker von dieser Kooperation profitieren, indem die Kinder schon früh für den jeweiligen Berufszweig, den das Unternehmen vertritt, begeistert werden. Eine Bindung zwischen Unternehmen und Facharbeitern und Facharbeiterinnen von morgen kann somit schon während der Schulzeit aufgebaut werden. Noch einmal einen Spur interessanter wird es, wenn eine erste Klasse die kompletten vier Jahre der Talenteschmiede durchlaufen hat. Das sieht auch Bürgermeister Dieter Posch so, von dem die Initiative für dieses Bildungsmodell ursprünglich ausgegangen ist: „Dann können die Unternehmer bereits gezielt sagen: ‚den Burschen oder dieses Mädchen kann ich mir für mein Unternehmen gut vorstellen. So praxisnah gibt es das sonst nirgends.“

Die Talenteschmiede, berichtet der Bürgermeister, wird inzwischen auch als EUREGIO-Modell wissenschaftlich begleitet und beraten. EUREGIO unterstützt diverse grenzüberschreitende Projekte, die die gesamte Region rundherum voranbringen sollen. „Wir haben mit der Talenteschmiede also nicht nur schöne Überschriften produziert, sondern dieses Projekt hat auch tatsächlich Substanz.“

Zubau soll im Herbst 2024 abgeschlossen sein

Auch der Bürgermeister führt die steigenden Anmeldezahlen zurück sowohl einerseits auf die Talenteschmiede, andererseits auf das moderne Schulgebäude. „Beides zusammen ergibt ein Drittes: die Motivation der gesamten Lehrerschaft und des Personals ist dadurch enorm gestiegen. Früher waren die Lehrer und Lehrerinnen salopp gesagt froh, wenn sie so schnell wie möglich das Schulgebäude verlassen konnten. Jetzt stehen ihnen modernste Räumlichkeiten für den Unterricht zur Verfügung, und auch die Arbeiten, die nach dem Unterricht anfallen, können sie an ihrem eigenen Arbeitsplatz in der Schule erledigen.“

Der Zubau zur Mittelschule, der durch mehr Kinder notwendig wird, soll im Sommer 2024 beginnen: „Es folgen jetzt noch Gespräche mit den Bürgermeistern aus den Gemeinden Sigleß, Pöttsching, Bad Sauerbrunn und Krensdorfüber die Finanzierung. Die Optionen sind: die aktuellen Laufzeiten der Ratenrückzahlungen an die OSG zu verlängern oder die Raten zu erhöhen.“ Schon im Schuljahr, das im Herbst 2024 startet, soll der Zubau genutzt werden.