Neudörflerin berichtet: So lebt es sich mit Post Covid

Die Corona-Pandemie ist inzwischen offiziell für beendet erklärt, eine weitere Auffrischungsimpfung wird nur für Angehörige von Risikogruppen und älteren Menschen empfohlen. Für einen Großteil geht das Leben also mittlerweile weiter wie vor der Pandemie (In Österreich starben rund 22.500 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, im Burgenland waren es rund 650).

Schwere Schlafstörungen, Tremor, Tinnitus, Kopfschmerzen, Fatigue etc.

Eine Frau aus dem Bezirk Mattersburg leidet allerdings bis heute an vielen unterschiedlichen Symptomen, die häufig bei Post Covid auftreten (Von Post Covid wird gesprochen, wenn Patientinnen und Patienten drei Monate nach ihrer Erkrankung immer noch Beschwerden haben):„Schwere Schlafstörungen, Tremor (Zittern, Anm.), Tinnitus, fast ständige Kopfschmerzen, sodass man denkt, man hätte einen Tumor, Fatigue und trotzdem kein Einschlafen möglich. Damit verbunden Konzentrationsstörungen, Wortfindungsschwierigkeiten, kein volles Lungenvolumen mehr, leichte Depressionen usw.“, zählt sie auf. An Covid-19 erkrankt ist sie während der ersten großen Herbstwelle im Jahr 2020. Impfungen gab es damals noch keine. „Vier Wochen war ich total k. o. Ich war sehr müde, habe fast nur geschlafen und fast nichts gegessen, eigentlich wie bei einer starken Grippe, mit ähnlichen Symptomen. All das hat mich körperlich sehr getroffen, obwohl ich eine sportliche, fitte Person war.“ Ihre Arbeit fällt ihr seit dieser Zeit besonders schwer, ab dem frühen Nachmittag kann sie sich kaum mehr gut konzentrieren: „Die Angst, deshalb einen gravierenden Fehler zu machen, ist immer präsent.“ Mit dem Virus infiziert hat sie sich, das steht für sie fest, am Arbeitsplatz: „Im Büro gab es keinerlei Coronaschutz-Maßnahmen. Erst als diese vorgeschrieben wurden, war man halbherzig dabei.“

Wenn ich mein asiatisches Lieblingsgericht koche und dann esse, bin ich sehr traurig. Betroffene von Post Covid

Die aufgezählten Leiden wären allein für sich genommen – soweit man das als Außenstehender sagen darf – schlimm genug. Es kommt allerdings ein weiteres hinzu, nämlich der gänzliche Verlust jeglichen Geruchs- und Geschmackssinns. „Die Viruserkrankung hat mich so schwer getroffen, dass angeblich meine diesbezüglichen Nerven im Gehirn zerstört wurden und sich auch nicht mehr regenerieren werden.“ Trotz Riechtraining mit Ölen und ähnlichem, was oftmals empfohlen wird, hat sich bis heute keine Verbesserung eingestellt, sagt sie. Das sei außerordentlich belastend. Sie koche zwar weiterhin wie früher: „Ich brauche aber jemanden zum Abschmecken aller Gerichte.“ Insbesondere wenn sie neue Gerichte für die Familie ausprobieren möchte, ist es schwierig, das richtige Maß, zum Beispiel an Gewürzen, zu finden. „Nicht alle Gewürze kann man aus dem Gefühl gut einschätzen.“ Auch der obligatorische Geschmackstest, falls ein Lebensmittel schon über das angegebenen Haltbarkeitsdatum hinaus gegangen ist, fällt für sie weg: „Manchmal habe ich auch Angst, verdorbenes Essen zu bekommen, ohne es zu merken.“ Dazu gesellt sich natürlich auch noch den Leidensdruck, der entsteht, wenn man vor dem Teller mit dem fertig gekochten Essen sitzt: „Wenn ich mein asiatisches Lieblingsgericht koche und dann esse, bin ich sehr traurig“, gesteht sie ein. Scheinbar paradox tritt infolge des Geschmacks- und Geruchsverlustes gleichzeitig etwas auf, das sich Parosmie nennt: „Eine Geschmacksverwirrung bzw. Geschmacksumkehr. Eigentlich gut schmeckende oder gut riechende Lebensmittel oder Getränke schmecken auf einmal ekelhaft.“ Das gehe sogar so weit, dass Wasser, das neutral im Geschmack ist, verdorben erscheint.

Das Hungergefühl bleibt allerdings unverändert gleich wie früher, und auch die Notwendigkeit, regelmäßig Nahrung zu sich zu nehmen, entfällt selbstverständlich nicht. „Man isst im Prinzip die gleichen Mengen, aber meistens Sachen, die man von früher kennt und sich an den Geschmack und die Konsistenz erinnert.“ Ein weiteres Problem, das zu bedenken ist und das in gefährliche Situationen führen kann: „Man kann weder Rauch noch Gas riechen. Wenn Essen am Herd anbrennen sollte, würde man es auch nicht merken.“

Selbsthilfegruppen gibt es in Österreich kaum welche, noch weniger im Burgenland

Lungenfachärzte, HNO-Experten oder Internisten, die sie regelmäßig aufsuchte, konnten ihr leider nicht helfen. „Man findet nicht wirklich etwas, wo man ansetzen könnte. Die Symptome sind aber real, die bildet man sich nicht ein.“ Einerseits, sagt sie, sei sie froh, nicht auch noch Herzbeschwerden zu haben, „es gibt auch Post-Covid-Patienten, die nicht einmal mehr eine Treppe hochgehen können. Aber Kurzatmigkeit, auch schon bei geringen Strecken, ist sehr unangenehm, wenn man früher viel Sport betrieben hat.“ Nach ihrer Erkrankung hat sie wieder leicht begonnen, Sport zu treiben, was ihr in den Reha-Programmen empfohlen wurde. Auch psychologische Betreuung nahm sie ambulant in Anspruch. „Die bringt aber nichts, weil diese Art der Depression erst mit der Ursache verschwindet.“ Selbsthilfegruppen, um sich mit Menschen auszutauschen, denen es ähnlich geht, gibt es in Österreich kaum welche, schon gar nicht hier im Burgenland. Irgendwie fühle man sich deshalb alleine gelassen.

„Älteste Freundin glaubt nicht an schwere Verläufe“

Dass manche eine Corona-Infektion immer noch als harmlose Grippe abtun, kann sie nicht verstehen. Das ist auch ein Grund, warum sie anonym bleiben möchte: „Es gibt immer noch genug Corona-Leugner, -Verharmloser und Impfgegner – selbst unter den regionalen Ärzten. Auch meine älteste Freundin glaubt nicht an schwere Verläufe, obwohl sie es an mir sieht.“

Inzwischen ist sie mehrfach geimpft. „Trotzdem habe ich große Angst, eine weitere Coronainfektion zu bekommen, weil ich nicht weiß, wie sie sich auswirken würde.“ Auch wenn sie also schlimme Erfahrungen mit dem Virus gemacht hat, sah sie es immer als die persönliche Entscheidung eines jeden an, sich impfen zu lassen oder eben auch nicht. „Mir persönlich war das nicht wichtig. Jeder soll das für sich entscheiden.“ Sie würde sich allerdings wünschen, „ dass diese neue Krankheit, Post-Covid, auch als solche anerkannt und nicht mit einem Achselzucken abgetan wird.“