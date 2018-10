Am Sonntag vergangener Woche war es so weit: Der Zubau der Villa Martin wurde offiziell eröffnet. Die ersten Bewohner zogen im Jahre 2006 in das Altenwohn- und Pflegeheim ein. „Bei der Bauplanung haben wir bereits damals die Möglichkeit geschaffen, das Gebäude einmal aufzustocken“, berichtet Geschäftsführer Karl Aufner. 2016 gab es dann „grünes Licht“ vom Land Burgenland für weitere zehn Betten und noch im selben Jahr starteten die Planungen für den Ausbau von zehn Zimmern zu je zwei Einheiten.

„Die Aufstockung wurde so schonend wie möglich durchgeführt. Vom Zubau wurde ein Teil extern vorgefertigt. Die Arbeiten vor Ort wurden von Mai bis Oktober 2017 durchgeführt“, berichtet Geschäftsführer Karl Aufner. Im Juli 2017 wurden dann auch die restlichen zehn Betten vom Land Burgenland genehmigt. Heute werden ganze 50 Pflegebetten und insgesamt 12 Plätze für Tagesbetreuung angeboten. „Das war eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Mit dem Ausbau der Villa Martini haben wir der Entwicklung nach mehr Pflegebedarf Rechnung getragen“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Die Kosten für die Erweiterung werden rund 1,1 Millionen Euro betragen.