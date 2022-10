In der Schuhmühle Schattendorf wurde Klassik gespielt

Vollbild

FB

In der Schattendorfer Schuhmühle wurde ein Violinkonzert geboten. In der Schattendorfer Schuhmühle wurde ein Violinkonzert geboten. In der Schattendorfer Schuhmühle wurde ein Violinkonzert geboten. In der Schattendorfer Schuhmühle wurde ein Violinkonzert geboten.

1 /4