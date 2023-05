Polizei kontrollierte Verkehrssituation

Nicht bestätigten Angaben zufolge sollen bis zu 150 Anonymverfügungen verteilt worden sein. Die genaue Zahl könne Oberstleutnant Thomas Fasching vom Bezirkspolizeikommando nicht beziffern. „Ich kann lediglich angeben, dass eine größere Anzahl an Anzeigeerstattungen nach der StVO sowie dem KFG, dem Kraftfahrzeuggesetz, wahrgenommen und dementsprechend auch zur Anzeige gebracht wurden – die Anzahl der Anzeigeerstattungen beläuft sich jedoch nicht im dreistelligen Bereich.“ Die Kontrollen fanden dabei nicht nur unmittelbar vor der Volksschule statt, sondern auch in verschiedenen angrenzenden Straßen.

Deutlich verstärktes Verkehrsaufkommen, Kinder nicht gefährdet

Fasching fasst die Eindrücke, die von den Polizeibeamten im Überprüfungszeitraum, vor Schulbeginn zwischen viertel acht und acht Uhr, gemacht wurden, wie folgt zusammen: „Es herrschte ein deutlich verstärktes Verkehrsaufkommen mit ständiger Zu- und Abfahrt von KFZ sowie belebtem Fußgängerverkehr. Darüber hinaus kamen Schüler gemeinsam mit ihren Eltern mit dem Tretroller, dem E-Scooter bzw. dem Fahrrad zur Schule. Daher herrschte auch zähflüssiger und teils stockender Verkehr auf Grund der vielen KFZ und die Straße querenden Personen.“ Über Situationen, bei denen Kinder gefährdet wurden, konnten die Beamten nicht berichten.

Die polizeiliche Aktion fand bei den Betroffenen, die Anzeigen bekamen, naturgemäß nicht restlos Zustimmung. Zum Beispiel wird davon berichtet, dass in einer Nebengasse der Schule ein parkendes Auto zur Anzeige gebracht wurde. Dieses gehörte einem familiären Besuch einer Anrainerin, die dort für eine Viertel Stunde gestanden haben dürfte. Rein gesetzlich ist das gedeckt. Es gehe dabei um die sogenannte „fehlende Restfahrbahnbreite“. Der ÖAMTC hat dieses Thema beispielsweise schon mehrfach aufgegriffen und fasst die Praxis, die auch aus anderen Gemeinden und Städten bekannt ist, mit dem Satz zusammen: „Seit Jahrzehnten parke ich vor meinem Haus, niemanden hat es gestört, plötzlich werde ich abgestraft.“ Gemäß § 24 Abs 3 lit der StVO (Straßenverkehrsverordnung) ist das Parken verboten, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben; in Einbahnstraßen ein Fahrstreifen. Die Rechtsprechung hat diese Restfahrbahnbreite mit 5,20 m bzw. 2,60 m präzisiert. Auch in Neudörfl wurde es offenbar lange toleriert.

Die Exekutive ist stets darauf bedacht sei, ein gutes Mittelmaß zu finden. Jedoch bestand im gegenständlichen Fall der Auftrag zu einer entsprechenden Überwachung und Durchführung von Maßnahmen, weshalb auch diese Übertretungen zur Anzeige gebracht wurden. Oberstleutnant Thomas Fasching (Bezirkspolizeikommando)

Oberstleutnant Fasching antwortet auf die Frage, ob man nicht ein wenig zu streng gestraft habe, „dass die Exekutive stets darauf bedacht sei, ein gutes Mittelmaß in diesem Bereich zu finden, jedoch bestand im gegenständlichen Fall der Auftrag zu einer entsprechenden Überwachung und Durchführung von Maßnahmen, weshalb auch diese Übertretungen zur Anzeige gebracht wurden.“

Bürgermeister Dieter Posch: "Dass ich persönlich der Polizei die Anordnung gegeben hätte, Strafzetteln zu verteilen, möchte ich aufs Schärfste zurückweisen." Foto: Gemeinde

Er sagt, dass die Erhöhung der Polizeikontrollen bzw. die Ahndung aller Übertretungen nach dem Verkehrsrecht zu keiner langfristigen Lösung des Problems rund um die Volksschule führen wird. „Eine dauerhafte Verkehrsberuhigung kann nur durch ein entsprechendes Verkehrskonzept sowie der aktiven Einbindung sämtlicher beteiligter Personen und Institutionen erfolgen – begleitend dazu wird die Einhaltung dieser Maßnahmen durch die Exekutive überwacht werden.“

Der Ruf wird deshalb auch in Neudörfl lauter nach klaren und präzisen Lösungen – und das nicht nur im Bereich der Volksschule. Dazu zählen zum Beispiel markierte Parkplätze oder Einbahnstraßen, damit die Restfahrbahnbreite gegeben wäre.

Gemeinde lässt sich ein Verkehrskonzept entwickeln

Bürgermeister Dieter Posch sagt, man habe beim Land Burgenland um einen Verkehrsplaner angefragt, der sich ebenfalls ein Bild von der Lage machen wird. „Wir werden uns erneut ein Konzept entwickeln lassen. So ein Gutachten dauert aber seine Zeit. Inklusive geplanter Bürgerbeteiligungsprozesse geht das nicht über Nacht.“ Selbst Einbahnstraßen nach eigenem Gutdünken zu verordnen, werde er als Bürgermeister nicht. „Das muss vernünftig durchdacht werden. Jede Einbahnstraße hat nämlich Auswirkungen auf die nächste und die übernächste Straße usw. Ob es – auch aus ökologischen Gründen – der Weisheit letzter Schluss sei, wenn man danach um ein Drittel weitere Wege zurücklegen muss, um von A nach B zu kommen, weil man den verschiedenen Einbahnstraßenverläufen folgen muss, sei dahingestellt.“

Es wird im Burgenland und in ganz Österreich kaum eine Nebenstraße geben, die so breit ist, dass zwei Fahrbahnstreifen für den fließenden Verkehr frei sind und noch dazu Platz zum Parken ist." Bürgermeister Dieter Posch

Er würde grundsätzlich nicht widersprechen, dass dieses Gesetz mit der fehlenden Restfahrbahnbreite überhaupt zu hinterfragen wäre. „Es wird im Burgenland und in ganz Österreich kaum eine Nebenstraße geben, die so breit ist, dass zwei Fahrbahnstreifen für den fließenden Verkehr frei sind und noch dazu Platz zum Parken ist. Es steht mir nicht zu, der Polizei vorzuhalten, dass sie geltendes Gesetz durchsetzt und Vergehen straft.“ Die Frage müsse allerdings zumindest erlaubt sein, ob Gewohnheiten, die seit dreißig, vierzig Jahren oder länger eingebürgert haben, nun plötzlich abstraft werden müssen und man damit „eine ganze Gemeinde auf den Kopf stellt. Angezeigt wurde nämlich auch in Gassen, die so weit weg von der Schule entfernt sind, dass sie mit der im Schulbereich gewünschten Polizeipräsenz nichts zu tun haben.“

Eines möchte der Bürgermeister zusätzlich klar stellen bzw. dort, wo es behauptet wird, aufs Schärfste zurückweisen. „Ich habe der Polizei sicherlich nicht die Anordnung erteilt, Strafzettel zu verteilen. Erstens habe ich dazu gar nicht die Befugnis und zweitens Null Interesse daran, die eigenen Bürger und Bürgerinnen zu schikanieren und zu strafen.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.