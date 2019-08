Die Volksschule Wiesen ist auf der Suche nach einer neuen Betreuung für den Nachmittag. Sie oder er sollte eine pädagogische Ausbildung absolviert haben oder eine Kindergärtnerin mit Hortausbildung sein, aber auch ein Freizeitpädagoge ist herzlich willkommen.

Die bisherige Nachmittags-Betreuering Bianca Messner leitete diese sehr erfolgreich drei Jahre lang. „In dieser Zeit baute sie die Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder auf“, so Bürgermeister Matthias Weghofer. Messner leitete auch die Ferienbetreuung und machte mit den Kindern mehrere Ausflüge, wie eine Tagesfahrt zum Eis-Greissler nach Krumbach, zur Lamawanderung nach Hornstein und sie organisierte für die Kinder eine Bummelzugfahrt nach Bad Sauerbrunn.

„Ich bedanke mich bei Bianca Messner sehr herzlich für die gute Betreuung unserer Volksschulkinder und wünsche ihr an ihrer neuen Stelle in einer Volksschule im Bezirk weiterhin viel Erfolg“, so Ortschef Weghofer.