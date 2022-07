Werbung

Am Freitag, dem 15. Juli, fand ein Jux-Turnier statt und am Samstag, den 16.Juli, war Jugendtag. Gegen Abend trat die Band "Highlights" in dem Partyzelt auf und es gab viele Speisen und Getränke. Am Sonntag, den 17. Juli, war die 90 Jahr Feier des Sportvereins.

