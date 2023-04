Forchtenstein: Spargebäude soll von Gemeinde gekauft werden

Nachdem bei der letzten Gemeinderatssitzung das Budget von Forchtenstein nicht beschlossen werden konnte, wurden auch etliche andere Punkte von der Tagesordnungsliste gestrichen. Unter anderem sollte auch besprochen werden, ob das Grundstück und das Gebäude des ehemaligen Spar-Marktes von der Gemeinde gekauft wird. Während die ÖVP und die FLF (Freie Liste Forchtenstein) diese Angelegenheit am liebsten schon letztes Mal beschlossen hätten, konnte dieser Punkt wegen des fehlenden Budgets nicht abgehandelt werden. Die nächste Gemeinderatssitzung soll am 13. April stattfinden: Dabei wird bezüglich Budget ein Ergebnis erwartet, danach werden auch die restlichen Punkte und Anschaffungen der Burggemeinde behandelt.

Interesse ist bei Parteien vorhanden

Gesprochen wurde jedoch schon über den Kauf - zumindest innerhalb der jeweiligen Parteien. „Als Gemeinde haben wir natürlich substantielles Interesse an dem Grundstück und dem Gebäude“, erklärt Knaak, „Es wäre in unserem Sinne, es zu erwerben und zu nutzen.“ Über konkretere Vorstellungen und Intentionen möchte er noch nicht sprechen, dazu fehlen laut Knaak noch ein paar ausständige Gespräche. „Es erscheint mir als ein realistischer Kauf“, so Knaak, „jedoch muss der Gemeinderatsbeschluss noch abgewartet werden.“ Spekuliert wird, dass von Seiten der SPÖ eventuell dort ein Pflegestützpunkt geplant ist, eine offizielle Bestätigung oder weitere Informationen dazu gibt es jedoch nicht.

Vizebürgermeister Josef Neusteurer äußerte sich etwas konkreter diesbezüglich. Laut ihm wurden schon diverse Vorgespräche mit der Familie Wutzlhofer, der das Gebäude gehört und den Grundstückbesitzern geführt. „Der Vorschlag von dem Kauf wurde prinzipiell von allen Parteien angenommen“, erzählt Neusteurer, „ich denke schon, dass wir diesen durchziehen werden.“ Ein weiterer Punkt zum Besprechen in dieser Angelegenheit wäre die Bitte eines Nachbarns: Dieser würde das hintere Kellergebäude des Grundstückes, welches ungefähr 50-60 Quadratmeter beträgt, kaufen wollen. „Von Seiten der ÖVP wäre das kein Problem“, so Neusteurer. Aus seiner persönlicher Sicht würde er wieder einen Nahversorger in das Gebäude geben, gemeinsam mit einem eingebauten Café. „Natürlich haben wir noch keine Ahnung von den dafür anfallenden Kosten oder Anforderungen, die das Gebäude dafür erfüllen muss“, berichtet Neusteurer, „jedoch haben wir nicht mehr viele Auswahlmöglichkeiten bezüglich Gastronomie in Forchtenstein zu bieten. Ein Nahversorger mit Café wäre meiner Meinung nach schon gut.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.