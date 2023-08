Schattendorf: Helga Bauer lässt Kinder in die Fantasiewelt eintauchen

Helga Bauer ist im Bezirk keine Unbekannte, denn sie stand gut 20 Jahre lang, bis zur Schließung vor dem Umbau, als Leiterin des Kulturzentrums Mattersburg in der Öffentlichkeit. Seit Sommer 2021 ist die gebürtige Pöttelsdorferin, die seit einigen Jahren in Schattendorf lebt, in Pension. „Schon vor meiner Pensionierung habe ich mir überlegt, was ich im Ruhestand Spannendes und Interessantes machen könnte und so kam es, dass ich bereits in dieser Zeit bei der Caritas eine Ausbildung zur Vorlesepatin absolvierte“, schildert sie und fährt fort: „Vorlesen ist eine Art der Zuwendung und der ungeteilten Aufmerksamkeit, die man den ZuhörerInnen schenkt. Vor allem kleinen Kindern gibt man damit einen Raum der Aufmerksamkeit und der Zuneigung. Dies ist für unsere Kleinen heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Sie finden im Vorlesen auch einen wichtigen Ausgleich zur digitalen Welt, den sie dringend brauchen. Es nützt ihrer Kreativität und ihren sozialen Fähigkeiten und genau das möchte ich fördern. Man kann mit dem Vorlesen jeder Altersgruppe, natürlich mit dem entsprechenden Vorlesestoff, eine Freude bereiten“, ist die aktive Pensionistin überzeugt.

Nachdem die Corona-Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben wurden, nahm Helga Bauer mit verschiedenen Bibliotheken und Institutionen Kontakt auf, um dort ihren ehrenamtlichen Dienst als Vorleserin anzubieten. Interessiert waren die Bibliothek der Arbeiterkammer Eisenstadt, das Sonderpädagogische Zentrum Mattersburg und die Bibliothek Pöttsching. Seither hält sie in Eisenstadt und Mattersburg regelmäßige Vorlesestunden für Kinder ab, die sie auch mit den Bildern aus den Büchern und mit Power Point-Fotos visuell hinterlegt. „Meine jungen ZuhörerInnen sind beim Vorlesen sehr konzentriert und zeigen großes Interesse an den erzählten Geschichten sowie auch an Sagen aus der Gegend. Zum Schluss kommen dann viele Fragen und es artet speziell bei größeren Kindern oft regelrecht in eine interessante Diskussion aus“, weiß Helga Bauer zu berichten. In der Adventzeit las sie als Frau Holle verkleidet Wintergeschichten aus einem Turmfenster des Eisenstädter Rathauses und schüttelte danach die Daunendecke aus, damit es stimmungsvoll schneien konnte. Weitere Vorlesestunden fanden bereits in der Bibliothek Pöttsching, im Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) Schattendorf sowie beim Kinder-Sommerfest im Schwimmbad Schattendorf statt.

„Ich war immer schon ein Bücherwurm und von vielen Büchern umgeben. Märchen und Sagen haben mich persönlich von klein auf fasziniert und diese Freude gebe ich gerne an die Kinder weiter. Aber auch das Vorlesen und Erzählen von zeitgenössischer Kinderliteratur, von denen es eine Menge guter Bücher in den burgenländischen Bibliotheken gibt, bereitet mir sehr viel Spaß", so die begeisterte Vorlesepatin.