Das ist los im Bezirk Mattersburg

16. MÄRZ

Hirm: „Mental fit in den Frühling - mit einfachen Methoden zu mehr Lebensqualität“ – Vortrag von Yvonne Bauer im Rahmen von „Gesundes Dorf“ um 18.30 Uhr im Dorfsaal.

Mattersburg: Sprechtag des „KOBV – Der Behindertenverband“ von 9.30 bis 11 Uhr in der Frauenservicestelle „Die Tür“. Anmeldungen unter 01/4061586-47.

17. MÄRZ

Bad Sauerbrunn: „Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne“ – Sauerampferkino um 20 Uhr in der Quelle. Infos unter www.sauerampfer.at.

Bad Sauerbrunn: „St. Patricks Day“ ab 16 Uhr im H3 Pub.

Mattersburg: „Willi kreativ - Osterwerkstatt“ mit Willi Wulkafrosch von 17 bis 18 Uhr in der Bauermühle. Anmeldungen erforderlich unter 0664/88495178 oder info@bauermuehle.at.

Bauernmarkt ab 8 Uhr am Veranstaltungsplatz.

Hausmesse der Mattersburger Innenstadtunternehmen am 17.3. und 18.3. mit abwechslungsreichem Programm in der Kremsergasse sowie am Veranstaltungsplatz und in den teilnehmenden Betrieben.

St. Patricks Day Party ab 18 Uhr im Peacock Pub.

Sigleß: St. Patrick‘s Day Party ab 17 Uhr bei Friesenhahn Feuerflecken, Sauerbrunnerstraße 12.

Wiesen: Jazz Pub Friday Night mit DJ Steini und Erhard. Beginn ist um 20 Uhr.

18. MÄRZ

Antau: „Bleib cool Mama“ – Komödie in drei Akten, gespielt von der Theatergruppe Antau am 18.3., 19 Uhr sowie 19.3., um 17 Uhr GH Schlögl. Eintritt freie Spende zugunsten eines karitativen Zweckes.

Loipersbach: Flurreinigung - Treffpunkt um 8.30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus.

Mattersburg: Blutspenden von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr in der Bauermühle.

Mattersburg: Wohnzimmersession mit „Eno & Kristina“ um 20.30 Uhr im Peacock Pub.

Schattendorf: „KLIMA-Challenge 2023 - Müllsammeln im Zeichen des Klimaschutzes“ – Flurreinigung um 9 Uhr. Treffpunkt beim Gemeindeamt.

Sigleß: „Wir werden eine Band - Drum Workshop“ von 15 bis 18 Uhr im Gemeindesitzungssaal (ab sechs Jahren). Anmeldungen unter 02626/71220.

19. MÄRZ

Baumgarten: Fastensuppe to go von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim.

Mattersburg: 1. KSJ - Kultur - Sport und Jugendverein - Hallenturnier um 12 Uhr in der Sporthalle. Eintritt frei.

Wiesen: Suppentag der Pfarre ab 10 Uhr im Pfarrheim.

21. MÄRZ

Forchtenstein: Gesundheitssprechstunde Community Nurses von 9 bis 11 Uhr. Infos unter 0676/7502262 oder 0676/7502163.

Hirm: Generationennachmittag mit Christiane Trolp und Robert Walfisch ab 16 Uhr im Dorfsaal.

Pöttsching: „Das Jahr 1223, Pöttsching und (k)eine Urkunde“ – Dr. Susanna Steiger-Moser im Rahmen der „Pöttschinger Dialoge“ um 18 Uhr im Pfarrheim. Anmeldungen unter post@poettsching.bgld.gv.at oder susanna.steiger@gmail.com.

22. MÄRZ

Antau: „Tipps und Tricks zur sicheren Anwendung des Smartphones“ – Smartphonekurs der A1 Seniorenakademie im Rahmen von „Gesundes Dorf“ um 13.30 Uhr im Gemeindezentrum Anmeldungen erforderlich.

Pöttelsdorf: „Innen.Gewinnen“ – Fachdialog und Erfahrungsaustausch zur Ortskernbelebung um 18.30 Uhr im Dorfzentrum. Anmeldungen erbeten.

Sigleß: „Internet am Smartphone“ – Kurs im Rahmen von „Gesundes Dorf“ und der A1 Seniorenakademie von 9 bis 12 Uhr im Gemeindesitzungssaal. Anmeldungen erforderlich.

