Fake-Mails im Namen von Mattersburgs Bürgermeisterin im Umlauf

Mit einem tatsächlich von ihr verfasstem Mail machte Bürgermeisterin Claudia Schlager auf eine Betrugsmasche aufmerksam: „Derzeit werden E-Mails im Namen von Bürgermeisterin Claudia Schlager versendet, mit dem Aufruf sich zu melden. Diese E-Mails stammen NICHT von Bürgermeisterin Schlager. Bitte reagieren Sie NICHT auf diese Mails - antworten Sie nicht darauf und klicken Sie auf keine Links. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten dadurch entstandene Unannehmlichkeiten zu entschuldigen“, hielt sie darin fest.

„Mich haben am Montag laufend Leute angerufen. Ich habe mich sofort an unseren IT-Administrator gewandt“, berichtet Schlager. Rasch wurde klar, dass ihre Mail-Adresse nicht ‚gehackt‘ worden war. „Der Betrüger hat sich von der Homepage der Stadtgemeinde angeführte Mail-Adressen von Mitarbeitern, Vereinen, Organisationen ausgesucht und diese angeschrieben. Im Betreff stand mein Name, das Mail kam von einer ‚Gmail-Adresse“.

Der Vorfall wurde auch bereits der Polizei bekann gegeben. „Ich denke, sie haben sehr gute Mittel, den Betrüger ausfindig zu machen“, so Schlager.

