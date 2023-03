„Pöttschinger Dialoge“ anlässlich 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde

Ab März wird monatlich ein interessanter Vortrag zum Thema Pöttsching von lokalen und überregionalen Fachleuten gehalten werden (Näheres im beigefügten vorläufigen Programm). Gestartet wird am 21. März um 18.00 Uhr im Pfarrheim, Brunngasse 2, Pöttsching mit dem Vortrag von Dr. Susanna Steiger-Moser „Das Jahr 1223, Pöttsching und (k)eine Urkunde“. Sie geht speziell auf das Jahr 1223 und jene Urkunde ein, in der Pöttsching das erste Mal erwähnt wurde, und legt Hintergründe und Entwicklungen dar. Fortgesetzt werden die Dialoge am 18. April mit DR. Gerald Schlag, dem ehemaligen Direktor des Burgenländischen Landesmuseums. Er wird den Interessierten über „Pöttschings und Burgenlands Weg zu Österreich“ erzählen.

Von März bis Dezember wird allen, die an Pöttsching Interesse haben, ein weites Themenfeld geboten – neben den schon Genannten wird Oberst Dr. Andreas Steiger in einen Bunker führen, Dr. Karl Gruber wird am Feuerwehrfest über die Brandbekämpfung in Pöttsching einst und jetzt erzählen, Dr. Elisabeth Arming von der Arche Noah wird über Kirschen und Obstbäume referieren und Pöttschinger Persönlichkeiten wie Peter Zauner (Dr. Sepp Gmasz) und Karl Prantl werden ins Zentrum gestellt.

Die Vorträge können kostenlos besucht werden, eine Voranmeldung ist nicht verpflichtend, aber erbeten – entweder per Mail an post@poettsching.bgld.gv.at oder susanna.steiger@gmail.com oder telefonisch am Gemeindeamt Pöttsching unter 02631 2225.

Das Programm der „Pöttschinger Dialoge“:

21. März: Das Jahr 1223, Pöttsching und (k)eine Urkunde. Vortragende Dr. Susanna Steiger-Moser. Pfarrheim Pöttsching, Brunngasse 2

Vortragende Dr. Susanna Steiger-Moser. Pfarrheim Pöttsching, Brunngasse 2 18. April: Pöttschings und Burgenlands Weg zu Österreich. Vortragender: Dr. Gerald Schlag. Pfarrheim Pöttsching, Brunngasse 2

Vortragender: Dr. Gerald Schlag. Pfarrheim Pöttsching, Brunngasse 2 23. Mai: Kirsche, Weichsel, Obstanbau im Laufe der Geschichte. Vortragende: Dr. Elisabeth Arming/Arche Noah. Meierhof Pöttsching:

Vortragende: Dr. Elisabeth Arming/Arche Noah. Meierhof Pöttsching: 20. Juni: Fondsgut und Kanalhaus. Vortragende Dr. Susanna Steiger-Moser. Fondsgut, Lichtenwörth

Vortragende Dr. Susanna Steiger-Moser. Fondsgut, Lichtenwörth Juli (Datum nicht fix): Pöttsching und der Kalte Krieg, 1956. Bunker. Vortragender: Dr. Andreas Steiger. Bunker

Bunker. Vortragender: Dr. Andreas Steiger. Bunker 20. August: Brandbekämpfung im Laufe der Jahrhunderte - Vortrag im Zuge des Festes der FF Pöttsching. Vortragender: Dr. Karl Gruber. Dr. Karl Gruber

Vortragender: Dr. Karl Gruber. Dr. Karl Gruber 16. und 17. September: Jubiläumsfest. Ortsmuseum und Peter Zauner Stube geöffnet. Meierhof Pöttsching.

Ortsmuseum und Peter Zauner Stube geöffnet. Meierhof Pöttsching. 3. oder 10. Oktober: Führung durch die Ateliers der Familie Prantl. Vortragende: Familie Prantl. Prantl Ateliers, Feldgasse und Wr. Neustädter Straße Pöttsching

Vortragende: Familie Prantl. Prantl Ateliers, Feldgasse und Wr. Neustädter Straße Pöttsching Voraussichtlich 21. November: Peter Zauner als Volksbildner. Vortragender: Dr. Sepp Gmasz. Voraussichtlich im Veranstaltungssaal Gemeindezentrum Pöttsching.

Vortragender: Dr. Sepp Gmasz. Voraussichtlich im Veranstaltungssaal Gemeindezentrum Pöttsching. Voraussichtlich 12. Dezember: Pöttsching im Kartenbild. Vortragende: Dr. Andreas Steiger und Dr. Susanna Steiger-Moser. Voraussichtlich im Veranstaltungssaal Gemeindezentrum Pöttsching.

Am 16. und 17. September findet das große Jubiläumsfest im Meierhof Pöttsching statt. Während des Festes sind Ortsmuseum und Peter Zauner Stube im Meierhof für alle Besucher frei zugänglich.

Außerdem gibt es während des Jahres 2023 ein JubiläumsQuiz rund um Pöttsching, bei dem es monatlich tolle Preise zu gewinnen gibt – mehr zu sämtlichen Aktivitäten rund um das Jubiläumsjahr auf www.poettsching.at/800

