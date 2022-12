Mattersburger Gym-Absolventin gleich dreifach prämiert

Werbung

Elisabeth Marchharts vorwissenschaftliche Arbeit, die sie im Rahmen ihrer Matura diesen Jahres im Fach Katholische Religion verfasst hat, wurde von der Arbeiterkammer als eine der besten fünf des Gymnasiums Mattersburg ausgewählt, sie schaffte es des weiteren auf Platz 3 beim ,,Pannonia Research Award Junior“ der FH Burgenland und erhielt schließlich den Förderpreis der Bischof -DDr.-Stefan-Lázló-Gesellschaft.

Über den dritten Preis hat sich Elisabeth Marchhart ganz besonders gefreut, erzählt sie: „weil ich die Arbeit in einem theologisch-historischen Kontext geschrieben habe und ich wusste, dass dort die Arbeit eine Jury liest, die zu diesem Thema sehr gebildet ist. Dass meine Arbeit prämiert wurde, zeigt mir, dass sich meine Mühe und Zeit, die ich hineingesteckt habe, gelohnt hat.“

Die 33 Seiten lange Abhandlung von Elisabeth Marchhart, die seit Oktober an der Pädagogischen Hochschule in Eisenstadt die Fächer katholische Religion, Deutsch, Geographie und Wirtschaftskunde auf Lehramt für die Sekundarstufe studiert, ist dreigeteilt.

„Im ersten Teil geht es um das 2. Vatikanische Konzil an sich, welche Bedeutung dieses für die Kirchengeschichte hatte und welche Reformen dadurch entstanden sind. Im Speziellen bin ich hier auf die Liturgiereform ‚Sacrosanctum Concilium‘ eingegangen.“ Im zweiten Teil hat sich Marchhart mit der Geschichte der Pfarre und der Pfarrkirche Neudörfl beschäftigt und damit, welchen Einfluss die Reformen des 2. Vatikanischen Konzils speziell auf die Pfarrkirche im Ort hatten. „Am Schluss habe ich noch einen empirischen Teil eingebaut, eine Bildanalyse zwischen einer Aufnahme von 1900 und 2021.“

Eine Erkenntnis, die sie aus ihren Recherchen gewonnen hat, und die sie „schockiert“ oder jedenfalls sehr verwundert hat, war; „dass es die Liturgie (Gesamtheit des gottesdienstlichen Geschehens, Anm.), so wie wir sie heute kennen, noch gar nicht so lange gibt, erst seit ca. 60 Jahren. Für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit, dass der Gottesdienst in Deutsch abgehalten wird, dass ich ministrieren darf und dass es einen Volksaltar gibt. Dass dem nicht so war, hat mein Interesse für dieses Thema geweckt.“

Ursprünglich auf das Thema gestoßen ist sie im Zuge der Renovierungsarbeiten der Pfarrkirche Neudörfl in den Jahren 2020/21. „Damals hat unser ehemaliger Pfarrer Franz Hillinger eine neue Pfarrchronik verfasst. Dort habe ich gelesen, dass es vor rund 60 Jahren diese Kirchenreformen gab. Dadurch hatte ich zumindest für diesen Teil meiner Arbeit bereits Literatur.“ Als weitere Quellen dienten Bücher, Diplomarbeiten und Quellen aus dem Internet.

