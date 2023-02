Causa Forchtenstein: "Mich erinnert das Verhalten an Donald Trump"

Die BVZ berichtete bereits, dass sich die ÖVP entschieden hat, den Gang zum Verfassungsgerichtshof anzutreten . Nach der Abweisung der Wahlanfechtung der Bürgermeister-Stichwahl in Forchtenstein durch die Landeswahlbehörde, hat die Volkspartei Forchtenstein nun die Aufhebung der Wahl beim Verfassungsgerichtshof beantragt.

Die SPÖ reagiert nun mit Kritik. „Mich erinnert das Verhalten der ÖVP Forchtenstein bzw. Burgenland sehr stark an Donald Trump, der auch demokratisch legitimierte Wahlergebnisse nicht zur Kenntnis genommen hat. Damit ist einmal mehr klar, dass es der ÖVP Burgenland nur um die ÖVP geht und nicht um die Interessen der Bevölkerung“, so SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst.

Bei den Gemeinderats- und Bürgermeister-Wahlen am 2. Oktober gab es viele knappe Entscheidungen, wo ein paar Stimmen darüber entschieden haben, wer Bürgermeister wird. Die SPÖ hat alle Entscheidungen akzeptiert, das ist der Unterschied zur ÖVP.

„Die ÖVP ist ein schlechter Verlierer, die ÖVP Forchtenstein war nämlich während der Wahl mit Wahlzeugen und dem stellvertretenden Wahlleiter immer präsent. Warum die ÖVP das Wahlergebnis nicht anerkennt, kann ich nicht nachvollziehen“, so Fürst.

"Tatsache ist, dass es im Fall Forchtenstein berechtigte Zweifel gibt, die auch die Landeswahlbehörde erkannt hat." ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas

Geht es nach dem Landesgeschäftsführer, so hat der Einspruch der ÖVP dazu geführt, dass die Gemeinde monatelang in ihrem Tun blockiert war. Umso engagierter arbeitet nun Bürgermeister Rüdiger Knaak im Interesse der Forchtensteiner Bevölkerung. Die ÖVP Forchtenstein muss sich entscheiden, ob sie für die Bevölkerung in Forchtenstein arbeiten will oder für die ÖVP-Parteizentrale in Eisenstadt.“

Die Reaktion der ÖVP darauf bleibt nicht aus: "Tatsache ist, dass es im Fall Forchtenstein berechtigte Zweifel gibt, die auch die Landeswahlbehörde erkannt hat. Deshalb vertrauen wir darauf, dass die unabhängige Justiz diese Zweifel prüfen wird", erklärt ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.

Damit soll gewährleistet sein, dass bei künftigen Wahlen solche Vorkommnisse gar nicht mehr möglich sind. In Richtung Fürst sagt Fazekas: "Hier fehlt es offenbar am Demokratieverständnis, wenn die Befassung des Höchstgerichtes in dieser wichtigen Frage von der SPÖ kritisiert wird."

