Am Mittwoch gegen 21 Uhr kehrte ein 19-Jähriger mit seinem Auto in Walbersdorf vom Arenaplatz kommend in Richtung Ampelkreuzung auf der Fahrbahn um - dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 26-jährigen Lenker eines Leichtmotorrades, der hinter dem Pkw gefahren war.

Der 26-Jährige wurde dabei verletzt und in weiterer Folge durch die Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.