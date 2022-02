Eine verletzte Person bei Auffahrunfall auf der B50

Ein 82-jähriger Fahrzeuglenker, der mit seiner Gattin von der Schnellstraße kommend in Richtung Mattersburg unterwegs war, krachte in das Heck des Wagens eines 42-jährigen Pkw-Lenkers. Der 82-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B50 für eine Stunde in diesem Bereich nur einspurig befahrbar.

