Pläne für zentrale Postbasis werden konkreter

Die BVZ berichtete bereits im Vorjahr von Plänen der Post, in der Bezirkshauptstadt eine zentrale Postbasis zu errichten. Nun deutet alles darauf hin, dass diese auch umgesetzt werden. Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeisterin Claudia Schlager: „Es gibt starkes Interesse von Seiten der Post, ein Verteilzentrum in Walbersdorf zu errichten. Es geht um ein 9.200 Quadratmeter großes Grundstück.“

Beim angesprochenen Standort handelt es sich um das benachbarte Areal zum bereits bestehenden Gewerbegebiet „Am Anger“, wo sich einst die Firma I-New und nun unter anderem die Firma „Easy desk“ befindet. Die Gemeinde kaufte vor geraumer Zeit das Areal, das sich vom Güterweg in Richtung B50 erstreckt, um das Betriebsgebiet zu erweitern. Dem Vernehmen nach soll sich die Post mit der Gemeinde auch bereits beim Preis geeinigt haben.

Fakt ist, dass es von Seiten der Post bereits eine Ausschreibung gegeben hat, in der man einen Investor für einen Standort in Mattersburg sucht. Dieser soll das Objekt bauen und die Post will sich dort auf einen bestimmten Zeitraum einmieten. Von Seiten der Post soll man vorhaben, 2024 die neue Zentralbasis zu eröffnen.

Aktuell Standorte in Marz, Neudörfl und Pöttsching

Aktuell gibt es im Bezirk Mattersburg drei Standorte, von denen aus Briefe oder Pakete im Bezirk verteilt werden und zwar in Neudörfl, Pöttsching und Marz mit rund 70 Mitarbeitern. Dem Vernehmen nach sollen mit der neuen Zentrale diese drei Standorte aufgelassen werden. Auf Anfrage der BVZ zeigt sich die Pressestelle der Post noch etwas zurückhaltend: „Einige unserer älteren Zustellbasen werden den steigenden Paketmengen platztechnisch einfach nicht mehr gerecht – oftmals ist es aus Platzgründen nicht möglich, diese Standorte auszubauen. Daher müssen wir neue Kapazitäten und Standorte errichten – wir bauen also aus, wie zum Beispiel mit einem möglichen Neubau einer Postbasis in Mattersburg“, erläutert Michael Homola, Pressesprecher der Post AG, um weiter auszuführen: „Wir sind diesbezüglich in einem sehr frühen Stadium und können aktuell nur bestätigen, dass ein solches Szenarium möglich ist, aber noch keine definitive Entscheidung vorliegt und daher auch noch keine weiteren – detaillierteren – Informationen kommuniziert werden können.“

