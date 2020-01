43 LKW passieren am Tag die Bahnstraße. Gemeinderat beschloss Abtretung von Teilgrundstücken in der Marzerstraße.

Eine Lösung für das Problem der stark frequentierten Walbersdorfer Bahnstraße ist in die Wege geleitet: Die ersten Schritte für die Verbreiterung der Marzerstraße, einer „Ausweichsroute“ für Lkws, wurde getätigt.

Im Rahmen einer von der Stadtgemeinde beauftragten Verkehrszählung bezüglich KFZ-Verkehr in Mattersburg wurde auch in der Walbersdorfer Bahnstraße gezählt und im Sommer 2019 die Ergebnisse präsentiert. Die Bahnstraße passierten an einem Tag, von 6 bis 18 Uhr, insgesamt 483 KFZ – 419 Pkws, 43 LKW und 21 Fahrräder. Hauptgründe für das starke Verkehrsaufkommen: Zum einem nutzen Pkw-Lenker vom FMZ2000 kommend die Strecke von der B50 weg als „Abschneider“ für Pöttelsdorf und nachfolgende Gemeinden. Zum anderen befindet sich das Betonwerk Koch in der Marzerstraße, von wo aus viele LKW ausliefern.

Seit Jahren versucht man von Seiten der Stadtgemeinde eine Lösung dafür zu finden. Um den Verkehr „umzuleiten“, will man ein zu schmales Teilstück der Marzerstraße verbreitern. Gespräche mit den Grundstückseigentümern, den notwendigen Teil zu verkaufen, blieben bislang erfolglos.

Nun war die Angelegenheit auch Thema bei der Gemeinderatssitzung im Dezember. „Es zieht sich schon sehr lange. Die Anrainer der Bahnstraße sind vom Lkw-Verkehr leidgeprüft und die Firma Koch sieht sich auch immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Würde man die Straße verbreitern, könnten die Lkw der Firma Koch die Marzerstraße passieren und über die Industriestraße zur B50 gelangen. Eine Verbreiterung der Verkehrsfläche der Marzerstraße bis 10 Metern bei 90 Laufmeter ist dafür notwendig “, berichtete Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Schlussendlich fasste der Gemeinderat auch einen einstimmigen Beschluss, wonach die benötigte Fläche abgetreten werden soll. Wann und ob die Verbreiterung der Marzerstraße über die Bühne geht, ist jedoch noch offen. Die betroffenen Grundstückseigentürmer werden den Bescheid erhalten und haben die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben.