Parkplatzfrage beim Fußballplatz Sieggraben ist gelöst

Einem reibungsloser Ablauf der Fußballspiele im Sieggrabener Waldstadion scheint trotz der bereits stattfindenden Bauarbeiten an der über das Stadion führenden Brücke auf der S 31 nichts mehr im Wege zu stehen. Geklärt wurde auch die Parkplatzsituation unter der Brücke, denn auf diesem Platz lagert die Baufirma ihr benötigtes Baumaterial. Martin Fischer vom SV Sieggraben erzählt: „Ende vergangener Woche gab es am Platz eine Begehung an der die Baufirmen, unser Bürgermeister Andreas Gradwohl und Funktionäre des Sportvereines Sieggraben teilnahmen. Es wurde vereinbart, dass vor jedem Heimspiel der Parkplatz unter der Brücke so weit es geht vom Baumaterial freigemacht wird, damit die ZuschauerInnen parken können. Somit sollte das Parken trotzdem reibungslos möglich sein, selbst wenn nicht der ganze Parkplatz zur Verfügung steht.“ Fischer lobt auch die gute Gesprächsbasis unter allen Beteiligten: „Alle waren sehr kooperativ und wir sind mit dieser Lösung durchaus zufrieden.“ Am 26. März findet das erste Meisterschaftsspiel im Sieggrabener Waldstadion gegen Tschurndorf statt.

Beim Talübergang Sieggraben errichtet die ASFINAG gerade vier neue Brücken auf der S 31, damit pro Fahrtrichtung zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Mit dem Ende der Bauarbeiten ist 2026 zu rechnen.

