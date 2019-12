26-jähriger Pfleger bestahl 93-Jährige im Burgenland .

Ein 26-jähriger Pfleger hat in der Nacht auf Mittwoch in Wiesen (Bezirk Mattersburg) eine 93-Jährige, die er betreute, bestohlen. Während die Frau schlief, dürfte der Mann den Wandtresor in der Abstellkammer mit einem Schraubenzieher aufgebrochen haben.