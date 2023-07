Grenzübergang ist wieder befahrbar - aber nur mit gültiger Vignette

Seit dem 3. Juli kann der Grenzübergang nach Ungarn wieder mit Fahrzeugen passiert werden. Möglich ist das aber vorerst nur theoretisch, denn die bislang mehr als 100 Anträge, die seit dem vergangenen Mittwoch beim Gemeindeamt gestellt wurden, müssen einzeln auf ihren tatsächlichen Bedarf geprüft und genehmigt werden.

Damit auch die Fußgängerzone in Kraft treten kann, sollen noch diese Woche die entsprechenden Tafeln aufgestellt werden. Eine wird bei der Verkehrsinsel vor dem ersten Friedhofstor, eine weitere bei den Pollern vor dem Grenzübergang angebracht. Auch diese Zone darf nur mit Genehmigung befahren werden. Diese Maßnahmen werden gesetzt, weil sich der Grenzverkehr in den vergangenen Jahren besonders von Seiten der ungarischen Pendler drastisch erhöht hat.

Da der Grenzübergang wegen des Baues der Fußgängerzone seit März nicht mehr passierbar ist, zeigte sich im Ort eine massive Reduktion des Verkehrsaufkommens, denn die ungarischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich müssen nun großräumig über den Grenzübergang Klingenbach ausweichen, was natürlich nicht bei Jedem(r) eitel Wonne hervorruft, weil ein weiterer Arbeitsweg damit verbunden ist. Direkt an der Grenze wurden auf Schattendorfer Seite Poller errichtet, die dafür sorgen, dass nicht jeder durchfahren kann. Für die Durchfahrt wird es aber Ausnahmegenehmigungen geben. „Wenn jemand einen Antrag bei uns am Gemeindeamt abgibt und einen triftigen privaten oder wirtschaftlichen Grund angeben kann, weshalb er diesen Übergang passieren muss, wird dieser geprüft - und in schwierigen Fällen von einem politisch unabhängigen Beratungsgremium behandelt. Die Entscheidung, ob bewilligt oder nicht, kommt mittels Bescheid an den Antragsteller“, so Bürgermeister Thomas Hoffmann. Die Kosten dafür belaufen sich auf 160 Euro, 140 davon werden in Form von Schattendorf-Einkaufsgutscheinen refundiert. Der Rest sind Gebühren, die an das Finanzamt abgeführt werden müssen.

Notwendige Dokumente für das Ansuchen um eine Ausnahmegenehmigung sind: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, Meldebestätigung, Führerschein und Zulassungsschein und Nachweis eines persönlichen Interesses wie etwa eine Gehbehinderung oder ein wirtschaftliches Interesse.

Erhält der Antragsteller einen positiven Bescheid, bekommt er eine personalisierte Vignette, die an der Windschutzscheibe anzubringen ist. Diese ist nicht übertragbar und ist an das Kennzeichen gebunden. Nähert sich das Auto dem Lesegerät an der Polleranlage, versinken die Poller im Boden und das Fahrzeug kann passieren. Die Genehmigung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren.