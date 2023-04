Neudörfl: Massenhaft tote Frösche in einem Sickerbecken

Amphibien sieht man in Neudörfl leider nur selten, sagt Stephan Ettmar, obwohl man sie aufgrund des warmen Klimas des Wiener Wiener Beckens und verschiedenen Habitattypen wie Auwald, Eichen-Buchen und Laubmischwald durchaus erwarten könnte. Klassische Laichplätze, zu denen Dorfweiher, temporäre Tümpel oder überflutete Auwälder zählen würden, gibt es in Neudörfl nicht. „Die Leitha ist zwei Drittel des Jahrs trocken und der Wald am Fuße des Rosaliengebirges wird intensiv forstwirtschaftlich genutzt.“

Tötung durch Fressfeinde kann ausgeschlossen werden

Umso erstaunter war er, als er Anfang April 2022 beim Laufen eine Verschnaufpause bei dem Sickerbecken neben der Schnellstraße S4 einlegte und darin einen Laichballen entdeckte. Laichballen, erklärt der Ökologe, deuten auf Frösche hin, während Laichschnüre Kröten zuzuordnen sind – eine kleine, feine Unterscheidung. Schnell fand er weitere Ballen. Die Freude über den unverhofften Fund trübte sich allerdings rasch, als ihm auffiel, dass rund um das Becken und teilweise auch im Gewässer massenhaft tote adulte Frösche lagen. Er schätzt, dass es zunächst zirka 30 tote Frösche gewesen sind – hauptsächlich Springfrösche, vielleicht dürften auch Grasfrösche darunter gewesen sein. Woran sie gestorben waren, konnte Stephan Ettmar zu dem Zeitpunkt noch nicht feststellen. „Kein Kadaver, sowohl im Wasser als auch an Land, wies aber erkennbare Spuren von versuchter Prädation auf.“ Eine Tötung durch Fressfeinde konnte Stephan Ettmar somit fast mit Sicherheit ausschließen.

Teilweise waren die toten Frösche schon stark vertrocknet. Foto: zVg

Am nächsten Tag meldete er seinen Fund bei der Gemeinde. Den ganzen April und auch den Mai hindurch besuchte er die Stelle mehrere Male, es fielen ihm weitere tote Frösche auf, natürlich könnten es auch teilweise dieselben gewesen sein. Er schätzt aber, dass es im Verlauf seiner Beobachtungen bis zu fünfzig tote Frösche gewesen sein mussten. Im Gepäck hatte er bei seinem nächsten Besuch auch ein elektronisches Messgerät, mit dem er verschiedene Wassertests durchführte. Mittels eines Streifentests bestimmte Stephan Ettmar pH-Wert und andere Werte wie Gh, KH, NO2, NO3 und CL2. Sein Ergebnis: Das Sickerbecken hatte einen auffallend hohen Leitwert, um ein Vielfaches höher als bei vergleichbaren Gewässern. Der Leitwert des Wassers ist ein guter Indikator für dessen Reinheit. Mineralien, Salze oder Schadstoffe erhöhen den Leitwert. Seine Vermutung ist, dass der erhöhte Leitwert auf einen hohen Salzeintrag kommend von der Schnellstraße herrühren könnte und dass „die Frösche das nicht vertragen haben dürften.“ Stephan Ettmar schränkt zugleich aber ein, dass Studien zwar gezeigt haben, dass ein zu hoher Salzgehalt sich negativ auf Amphibien auswirken können. „Diese Studien beschreiben die entsprechenden Effekte aber primär für Kaulquappen. Vergleichbare Studien zum Effekt von Salz auf adulte Frösche fehlen weitgehend.“ Was letztendlich die hohe Mortalität hervorgerufen hat, konnte Stephan Ettmar auch nach seinen Untersuchungen nicht eindeutig bestimmen.

Irgendjemandem sollte das aus Umweltschutzgründen schon interessieren. In Österreich stehen sämtliche Amphibien auf der roten Liste. Stephan Ettmar (Ökologe)

Auch im Waser schwammen neben lebenden einige trote Frösche. Foto: zVg

Auch in diesem Jahr besuchte er wieder das Sickerbecken und fand – wieder einige tote Amphibien. Zum ersten Mal am 21. April. Ihm gehe es vor allem darum, dass über die Verantwortung gesprochen werde und dass gesorgt wird, dass es zu keinem dauerhaften Zustand auswächst. „Irgendjemandem sollte das aus Umweltschutzgründen schon interessieren, bin ich der Meinung. In Österreich stehen sämtliche Amphibien auf der roten Liste. Ich will mich aber nicht als Retter der Frösche aufspielen. Mir geht es aber darum, dass etwas gemacht wird.“

Erster Ansprechpartner ist natürlich die Gemeinde. Bürgermeister Dieter Posch sagt, dieser Fall sei ihm bis dahin nicht bekannt gewesen. Nicht alles, was in der Gemeinde gemeldet wird, werde an ihn herangetragen. Jetzt, da er es wisse, sagt er, sei die Gemeinde dort aber gar nicht zuständig. Da das Sickerbecken an die S4 grenze, wäre das nämlich die Asfinag. Die Gemeinde habe die Meldung von Stephan Ettmar so behandelt, dass sie an das „Referat Umwelt“ der BH Mattersburg weitergeleitet wurde, das seine Anfrage Ende Mai 2022 damit beantwortet habe, „dass man mit der Burgenländischen Landesregierung in Kontakt sei und dass durchzuführende Maßnahmen mit dem Amt der Landesregierung Abteilung 4 besprochen werden.“ Was dabei herauskam, wisse Stephan Ettmar bis heute nicht. Die Abteilung 4, Referat Naturschutzrecht, gab auf Anfrage der BVZ folgende schriftliche Stellungnahme: „Nach Bekanntwerden der Angelegenheit in unserer Abteilung wurde für die interne Behandlung ein detaillierter Sachverhaltsbericht erstellt. Das Sickerbecken dürfte im Rahmen der Straßenerrichtung entstanden sein. Beim Amt der Bgld. Landesregierung war diesbezüglich kein Verfahren anhängig. Es ist davon auszugehen, dass Bewilligungen der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg eingeholt wurden. Ob das Sickerbecken im Rahmen einer solchen Bewilligung behandelt wurde und ob Vorgaben hinsichtlich Amphibienschutz vorgeschrieben wurden, ist uns

nicht bekannt.“

Ein aktiver Eingriff, welcher zum Absterben einiger „Amphibien-Individuen“ geführt hätte, wäre nicht bekannt und gehe aus dem detaillierten Sachverhaltsbericht nicht hervor. „Daher kommen hier keine artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bgld. Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes - NG 1990 zur Anwendung. Der Sachverhalt wurde aus diesen Gründen im vergangenen Frühjahr zur

Kenntnis genommen. Weitere Maßnahmen wurden von unserer Seite mangels rechtlicher oder fachlicher Möglichkeiten nicht gesetzt.“

Auch von der der Asfinag kam eine prompte Antwort. Pressesprecherin Alexandra Vucsina-Valla lässt wissen, „dass unseren Expertinnen und Experten versucht haben, die geschilderte Sachlage zu recherchieren. Bei einer § 134-Begehung (Fremdüberwachung gem. Wasserrecht) am 6. Juli 2022 in der Anlage wurden keine skelettierten Tiere gefunden bzw. Auffälligkeiten dokumentiert. Daher ist es uns leider auch nicht möglich, zu diesem schon länger zurückliegenden Fall eine Aussage zu treffen.“ Auch die jetzt durchgeführte Begehung des Beckens habe keine Auffälligkeiten ergeben.

Da im Sickerbecken nicht durchgehend Wasser stand, geht Stephan Ettmar davon aus, dass es die Kaulquappen nicht bis ins Froschstadium geschafft haben. Foto: zVg

Glücklicherweise, sagt Alexandra Vucsina-Valla, würden Totfunde von Amphibien entlang des Asfinag-Netzes nur sehr selten vorkommen. „Dazu muss auch festgehalten werden, dass dies unterschiedlichste Ursachen haben kann wie beispielsweise Faulschlamm.“ Zum Schutz von Amphibien kommen bei der Asfinag die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, „Amphibienschutz an Verkehrswegen“, zur Anwendung. „Im Zuge der Genehmigungsverfahren bei Neubauprojekten werden bei Betroffenheit von Amphibienlebensräumen seitens der Asfinag umfassende Maßnahmen definiert.“ Zudem gebe es Auflagen zum Schutz von Amphibien seites der zuständigen Behörden. Solche Maßnahmen und Auflagen können zum Beispiel temporäre Schutzzäune während Baumaßnahmen sein, aber auch dauerhafte Tunnel-Leitanlagen oder Amphibiendurchlässe.

Künstlich angelegte Laichgewässer als Lösungsansatz

Fraglich bleibt hingegen, ob solche Sickerbecken wie das in Neudörfl überhaupt für Frösche und andere Tiere gedacht sind. Stephan Ettmar sagt, ein befreundeter Ziviltechniker habe ihm mitgeteilt, dass in solchen Sickerbecken Wasser eigentlich überhaupt nicht dauerhaft stehen sollte, damit Frösche erst gar nicht in die Versuchung geraten, dorthin zu wandern. Dem stimmt auch Asfinag-Pressesprecherin Alexandra Vucsina-Valla im Prinzip zu: „Gewässerschutzanlagen sind technische Anlagen, die ausschließlich zum Auffangen und zur Reinigung von Fahrbahnwässern sowie Schadstoffen nach Unfällen dienen. Das Ziel ist nicht, dass sich Amphibien dort ansiedeln.“ Ob Verbotsschilder mit der Aufschrift „Frösche dürfen hier nicht rein“ helfen, wie das ein Neudörfler Politiker anmerkte, muss wahrscheinlich noch überdacht werden.

Als weitere denkbare Maßnahme zum Schutz von Amphibien zählt auch die Anlage von Ersatzlebensräumen, also Laichgewässern. Stephan Ettmar hat ebenfalls eigens errichtete Laichgewässer für Neudörfl als einen Lösungsansatz angedacht. Bürgermeister Dieter Posch sagt dazu, dass bisher im Neudörfler Gemeinderat noch keine der Parteien als große Froschschützerpartei aufgetreten wäre. Solche Ansätze waren bisher also nicht einmal theoretisch eine Option gewesen. Ob solche Laichgewässer überhaupt umsetzbar wären, müsse man womöglich evaluieren.

Der Neudörfler Ökologe hat hiermit sicherlich einen wunden Punkt getroffen, denn ob und wie man verhindern will, dass dort auch in Zukunft Amphiebien sterben, wurde nicht so richtig klar. Stephan Ettmar will das Geschehen jedenfalls weiterhin beobachten. Demnächst soll außerdem ein ausführlicher Bericht vom ihm in der Fachzeitschrift der Österreichische Gesellschaft für Herpetologie erscheinen.

