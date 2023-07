Forchtenstein: Reaktivierung alter Hausbrunnen wird gefördert

Durch den wenigen Niederschlag und den hohen Wasserkonsum in den letzten Jahren ist eine Knappheit an Wasser in Zukunft äußerst möglich. Um dieses Problem so lange wie möglich vorzubeugen, wird nun von Seiten der Gemeinde in Kooperation mit der KLAR-Region Rosalia Unterstützung für Anschaffungen im Bereich nachhaltiger Wasserkonsum angeboten.

Finanzielle Unterstützung bei Regenwasserzisternen und Hausbrunnen

Wie Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak erklärt, herrscht dieses Jahr nach nahezu sechs Jahren wieder Normalität in dem Wasserhaushalt der Region Rosalia. „ Die höheren Temperaturen und längeren Trockenperioden haben zu einem gesteigerten Wasserbedarf in den letzten Jahren geführt und durch die Bewässerung der Gärten im Sommer wird jährlich der Höchststand im Wasserverbrauch erreicht“, erklärt Knaak, „ dies könnte in der Zukunft durchaus für eine Verknappung der Verfügbarkeit unseres Trinkwassers führen.“ Aus diesem Grund möchte er die Bewohner und Bewohnerinnen von Forchtenstein dazu ermutigen, einen nachhaltigen Umgang mit Trink- und Brauchwasser anzustreben. Ein paar gute Möglichkeiten dabei wäre die Nutzung von Regenwasserzisternen und alter Hausbrunnen. Um diesen Prozess in die Wege zu leiten, gibt es in diesem Bereich einige Förderungen von Seiten der Gemeinde,

So wird einerseits der Einbau einer Regenwasserzisterne mit einem finaziellen Beitrag der Gemeinde unterstützt, unter der Bedingung, dass dieselbe ein Volumen von mindestens 5000 Litern haben muss. Der Betrag von Seiten der Burggemeinde beträgt hierbei rund 700 Euro, welche zu den Anschaffungskosten beigesteuert werden. Wurden früher die Leute noch teilweise genötigt, ihre Hausbrunnen aufzugeben und sich dem neuen Grundwassersystem anzuschließen, so ist heute der Besitz eines Hausbrunnens von großer Freude.

„Jeder Hausbrunnen, der Wasser führt, ist eine kostbare Gelegenheit“, meint Knaak, „um den Garten mit Wasser zu versorgen und zugleich das Trinkwassernetz zu entlasten.“ Auch Vizebürgermeister Josef Neusteurer liegt das Thema am Herzen. „Wir haben die Reaktivierung alter Hausbrunnen bei den letzten Gemeinderatssitzungen schon mehrmals thematisiert“, berichtet Neusteurer, „dies ist eine gute Richtung, die wir aus nachhaltiger Sicht auf jeden Fall gehen sollten.“ So soll die Gemeinde seiner Meinung nach als gutes Beispiel vorangehen und bei den Förderungen nicht sparen.

Allen Anrainern, die ihren Brunnen nun wieder in Betrieb nehmen möchten, wird aus diesem Grund eine kostenlose Besichtigung eines Fachmannes zur Verfügung gestellt. „Die fachkundige Besichtigung durch einen Experten wird weiterhin durchgehend nach Möglichkeit und Bedarf angeboten“, erläutert Knaak, „diese verursacht keine Kosten bei den Besitzern.“ Weiters können die Hausbrunnen auch für eine Wassernutzung des besonderen Gebrauchs verwendet werden, wie zum Beispiel zum Befüllen eines Pools. Jedoch sollte diese Nutzung ebenso von einer akkreditierten Prüfstelle zuvor begutachtet werden. Auch hier bietet die Gemeinde Unterstützung an: Für die ersten zehn beantragten Brunnen werden die Prüfkosten einmalig übernommen, „Bis jetzt gab es für die Untersuchung von Wasserproben noch keine Anträge“, so Knaak. Die Möglichkeit auf eine kostenlose Untersuchung besteht also noch.

Für die Errichtung von neuen Brunnen für den Haus- und Wirtschaftsbedarf gibt es derzeit keine Förderungen. „Auch kann die Errichtung neuer Brunnen nicht pauschal empfohlen werden“, erklärt Knaak, „da diese aufgrund der geomorphologischen Situation bei weitem nicht überall in der Gemeinde möglich und in den meisten Fällen sehr aufwendig wäre.“