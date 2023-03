Florian Köller übernahm den Ortsparteivorsitz der SPÖ Loipersbach

Werbung

Zu einem Wechsel an der Spitze der Loipersbacher SPÖ kam es vergangene Woche, denn die Ortsparteivorsitzende Karin Posch, die seit vergangenem Sommer das Amt bekleidete, legte dieses aus privaten Gründen zurück. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde Florian Köller zum neuen Ortsparteivorsitzenden gewählt.

Die SPÖ Loipersbach wählte bei der ausserordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Parteivorsitzenden. Foto: SPÖ Loipersbach, SPÖ Loipersbach

Der 30 Jahre alte Konstrukteur bei einer Maschinenbaufirma sitzt schon seit über zehn Jahren für die SPÖ im Gemeinderat und seit 2017 ist er Gemeindevorstand. „Ich werde immer ein offenes Ohr für alle GemeindebürgerInnen haben und werde dafür sorgen, dass es für unsere Ortschaft auf gutem Wege weitergeht. Gemeinsam mit den anderen Fraktionen möchte ich das Beste für unsere Gemeinde herausholen. Für die Loipersbacher SPÖ wünsche ich mir mehr Mitglieder. Wir wollen vermehrt jüngere Leute und mehr Frauen in unser Team holen“, so Florian Köller, der in seiner knapp bemessenen Freizeit gerne Fußball und Tennis spielt.

