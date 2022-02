Bürgermeisterwahlen: Hans Lotter tritt in Schattendorf nicht mehr an

Eine Überraschung gibt es in der Marktgemeinde Schattendorf: Hans Lotter, seit zwölf Jahren im Amt, wird bei den heurigen Wahlen nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren. Gefallen ist der Entschluss im Rahmen der gestrigen Fraktionssitzung.

Sein Nachfolger ist der 38-jährige Vizebürgermeister Thomas Hoffmann. Als neuer Vizebürgermeister und Parteiobmann ist Thomas Plank vorgesehen.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlautbarte kürzlich, dass jeder Bürgermeister, der sich der Wahl stellt, keine Nähe zum Dunstkreis der Commerzialbank-Causa haben darf. Ob dies der Grund für seine Nicht-Kandidatur ist? „Nein, definitiv nicht. Dies war meine rein persönliche Entscheidung“, so Lotter auf Anfrage der BVZ.

