Neues Fahrzeug für die Neudörfler Feuerwehr

Als Feuerwehrkommandant Peter Schmid sein Amt übernommen hat, wurde auch recht zügig eine komplette Fuhrparkübersicht erstellt, in der der Zustand der Gerätschaft und der Fahrzeuge inklusive Baujahr, Kilometerstand, Reparaturintensität usw. aufgelistet wurde, um auch der Gemeinde als Finanzgeber einen Überblick und Einblick zu geben, wann was aufgrund fortgeschrittener Abnutzung oder dergleichen ersetzt werden sollte oder müsste. Jetzt war also das alte Kranfahrzeug an der Reihe, das Platz machte für ein moderneres Wechselladefahrzeug mit Kran. (WLF mit Kran)

Wechselladefahrzeuge dienen im Wesentlichen dem Transport von feuerwehrtechnischen Einsatzmitteln auf austauschbaren Abrollbehältern und kommen bei technischen oder bei Katastrophen-Hilfsdienst-Einsätzen zur Anwendung, erklärt Kommandant Schmid. 17 Feuerwehrmitglieder dürfen das Fahrzeug bzw. den Kran bedienen und haben in den vergangenen Wochen dazu eine spezielle Schulung absolviert, die von Peter Schmid selbst geleitet wurde, „weil ich auch beruflich mit solchen Fahrzeugen zu tun habe.“ Zur abschließenden Prüfung zum „beruflichen Kranführer“ ging es am Wochenende. „Stolz dürfen wir jetzt auch die weiße Fahne schwenken“, so Peter Schmid, „denn alle Prüflinge haben erfolgreich bestanden.“ Zu Übungszwecken, da das neue Wechselladefahrzeug zum Zeitpunkt der Schulungen noch nicht geliefert war, stellte die Freiwillige Feuerwehr Mattersburg ihr SRFA (Schweres Rüstfahrzeug) zur Verfügung. Dafür möchte sich Peter Schmid bei den Mattersburger Kollegen noch einmal herzlich bedanken.

Wie viel genau das Fahrzeug gekostet hat, kann Peter Schmid noch nicht abschließend sagen. „Es muss jetzt nämlich auch noch einiges am Fahrzeug fertigstellt werden.“ Finanziert wird es zum größten Teil von der Gemeinde. Deshalb gibt es natürlich auch in diese Richtung eine Danksagung von Peter Schmid: „Stellvertretend für die gesamte Mannschaft der Feuerwehr Neudörfl möchte für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.“

Fahrzeug wurde aus dem laufenden Budget ohne Darlehen finanziert.

Bürgermeister Dieter Posch steht voll und ganz hinter dieser Anschaffung. „Wir haben uns noch mit dem damaligen Gemeindevorstand darauf verständigt, einen Stufenplan umzusetzen und gezielt Investitionen zu tätigen, damit der Betrieb der Feuerwehr klaglos aufrecht erhalten bleiben kann.“ Für das WLF – das ist dem Bürgermeister wichtig – wurde kein Darlehen aufgenommen: „Es konnte aus dem laufenden Budget finanziert werden.“

Ohne Feuerwehren anderer Gemeinden herabsetzen zu wollen, sieht der Bürgermeister in der Neudörfler Feuerwehr doch eine Feuerwehr mit besonderer Verantwortung. Dementsprechend soll sie auch mit dem besten Gerät ausgestattet werden. „Es gibt ständig Einsätze. Wir haben in Neudörfl eine große Industrie. Aber auch der Schutz von Häusern und Wohnungen, die Verkehrssicherheit oder Katastrophenschutzeinsätze sind wichtige Aufgaben der Neudörfler Feuerwehr.“

Im August soll ein zweites und für das heurige Jahr letztes Fahrzeug geliefert werden. Dabei handelt es sich um ein RLF3000, um ein Rüstlöschfahrzeug mit 3000 Liter Wasservorrat, erklärt Kommandant Schmid.

