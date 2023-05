Zimmerbrand in Bad Sauerbrunn

Am Einsatzort angekommen, wurde durch den Einsatzleiter festgestellt, dass aus einem alten, leerstehenden Haus Rauch aus dem Dach austritt. Ein Atemschutztrupp machte sich in der Zwischenzeit bereit und eine C-Leitung wurde für den Innenangriff vorbereitet. Nach einer ersten Erkundung durch den Atemschutztrupp konnten zwei kleine Brandherde im Gebäude festgestellt werden. Diese konnten binnen kürzester Zeit gelöscht werden. Da das Gebäude stark verraucht war, wurde dieses mittels Druckbelüfter rauchfrei gemacht. In der Zwischenzeit wurde das Haus durchsucht ob sich noch etwaige Personen im Gebäudeinneren befanden, jedoch konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Wie der Brand entstanden ist, konnte nicht beurteilt werden.

„Vielen Dank für die gewohnt gute Zusammenarbeit gilt der Feuerwehr Neudörfl die uns mit ihrem TLFA 4000 und ihrem Hubsteiger unterstützten. Ebenfalls gilt ein besonderer Dank an das Rote Kreuz Mattersburg und der Polizeiinspektion Neudörfl für die gewohnt gute Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Neudörfler Feuerwehr.

