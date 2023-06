Julian Dorfmeister zeigt, was im Weingarten zu tun ist

Hobbywinzer können im Rahmen einer fünfteiligen Veranstaltungsreihe, organisiert vom Naturpark Rosalia-Kogelberg und unter fachkundiger Führung und Anleitung des Schattendorfer Winzers und Heurigenwirts Julian Dorfmeister, die wesentlichen Basics der Weingartenpflege in Theorie und Praxis erlernen - ganz unter dem Motto: „Schaue einem Praktiker über die Schulter und lege selbst Hand an“.

„Keine Rebe ist wie die andere. Wuchskraft, Alter und Gesundheitszustand des Rebstocks entscheiden, wo die Schere angesetzt wird und welche Pflegemaßnahmen notwendig sind. Davon hängt schlußendlich die Erntemenge und die Gesundheit des Rebstockes ab“, weiß der erfahrene Winzer.

Der nächste Termin findet am 10. Juni statt. Das Thema dreht sich um das Einstricken, die Laubwand-Korrektur sowie um die Kontrolle des Stocktriebes. Um 9 Uhr ist Treffpunkt beim Badeteich in Rohrbach, von dort geht es dann gemeinsam in den Weingarten weiter. Um 11.30 Uhr können sich die TeilnehmerInnen auf eine gute Jause von der Familie Dorfmeister auf deren Hütte im Naturpark Rosalia-Kogelberg freuen. Ende des Kurses ist um 13 Uhr.

In den Rieden des Weinbaugebietes Rosalia-Kogelberg wird den interessierten HobbywinzerInnen die richtige Bearbeitung der Reben und des Bodens erklärt. Foto: BVZ, zVg

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.