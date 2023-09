Spitzenjahrgang wird von Neudörfls Winzern bei aller Vorsicht erwartet

Der Obmann des Weintourismus Burgenland, Herbert Oschep, sprach kürzlich von einem Jahrtausendwein, der den burgenländischen Winzern womöglich bevorstehe. So weit will sich von den Neudörfler Weinbauern noch niemand aus dem Fenster lehnen. „Die Trauben sind noch nicht gelesen“, bringt es Anton Piribauer vom Weingut Piribauer und Obmann des Weinanbaugebiets Rosalia DAC, dem acht Winzer, darunter vier aus Neudörfl, angehören auf den Punkt. „Momentan schaut es aber sehr gut aus. Wenn das Wetter weiterhin schön bleibt, haben wir einen Spitzenjahrgang.“ Bisher war der Mix aus ausreichend Niederschlägen und zugleich vielen Sonnenstunden optimal für den Weinanbau und die Reife. „Die Blüte kam etwas später, was nicht unbedingt von Nachteil sein muss. Dieses Jahr war es, denke ich, von Vorteil.“ Die Hauptlese beginnt deshalb auch ein wenig später als in den vergangenen Jahren. In zwei bis drei Wochen wird es so weit sein, sagt Anton Piribauer. „Die ‚normale‘ Qualität wird mit der Maschine gelesen, die Top-Qualität mit der Hand.“ Was die Menge betrifft, liege man heuer im guten Durchschnitt. Auch das trifft sich gut, denn Helfer für die Weinlese zu finden, wäre momentan ohnehin schwierig. Trotzdem zeigt er sich zuversichtlich, gemeinsam mit der Familie alle Trauben ins Trockene zu bringen. „Es wird sich irgendwie ausgehen müssen.“

Bei sonnigem Wetter macht die Ernte gleich viel mehr Freude. Foto: Roland Schuller, ROLAND SCHULLER/FOTO IM LOHNBUER

Die ersten Jungweine aus dem Hause Piribauer wird es voraussichtlich noch vor Weihnachten geben. „Die klassischen Weißweine und die Rosé-Weine im Jänner und Februar. Die Rotweine reifen ein bis zwei Jahre in den Fässern.“

Franz Steiger mit Ehegattin. Auch bei ihm helfen Familienangehörige fleißig mit. Foto: https://www.rosaliadac.at/die-winzer/steiger/

Als Obmann der Gemeinschaft Rosalia DAC hat er sich natürlich auch ein bisschen bei seinen Kollegen umgehört. Im Großen und Ganzen, meint er, würden seine Aussagen für die ganze Region gelten. Dem kann Franz Steiger vom Weingut Steiger, ebenfalls Rosalia-DAC-Winzer, beipflichten. Auch er ist mit dem bisherigen Weinjahr zufrieden. „Qualitativ, aber auch mengenmäßig sieht es sehr gut aus. Wir hatten über das ganze Jahr hinweg genügend Niederschläge und viel Sonne. Auch Frostschäden gab es überhaupt keine. Das ist wirklich selten, dass sich überhaupt keine Probleme eingestellt haben.“ Jetzt würden allerdings noch die wichtigsten Wochen bevorstehen: „Wir hoffen weiterhin auf ein schönes Wetter. Das heißt: Kein Regen, kein Hagel, kein Nebel. Jede Feuchtigkeit wäre negativ für die Trauben, wegen der Fäulnis.“ Um den 10. September herum beginnt bei ihm die Lese der frühen Sorten. Die Haupternte mit Veltliner oder Zweigelt setzt Ende September ein. Auch bei ihm gibt es einen Mix aus Handlese und Weinlese mit der Maschine. „Das Verhältnis ist etwa ein Drittel zu zwei Drittel. Großteils macht es die Familie, ein wenig helfen auch Freunde mit.“

Die Jungweine werden bei Franz Steiger schon Ende Oktober in die Flaschen gebracht. „Sie sind leichter und fruchtiger und müssen nicht so lange reifen. Die kräftigen Sorten brauchen Zeit: Monate bis hin zu ein, zwei Jahren.“

Lukas Döller hat 2014 bereits mit 18 Jahren den elterlichen Betrieb übernommen. Foto: zVg

Auch im Hause Döller blickt man mit viel Zuversicht auf den heurigen Jahrgang. Heinz Döller, Betreiber des Probuskeller Döller, steht allerdings persönlich nicht mehr so häufig im Weingarten. Neffe Lukas und Bruder Helmut Döller erledigen die meiste Arbeit. Heinz Döller hat aber jahrzehntelange Erfahrung im Weinbau. Sein ausführlicher Expertenvortrag kann hier zwar nicht wiedergegeben werden, dazu fehlt auch das eigene Verständnis dafür, es lohnt sich aber allemal, ihm aufmerksam zuzuhören. Die Quintessenz aus seinen Ausführungen lautet: die Qualität des heurigen Jahrgangs wird allem Anschein nach sehr gut sein. „Die Regenfälle im Frühjahr kamen genau zur richtigen Zeit. Wir waren schon knapp davor, unsere Bewässerungsanlage einzuschalten – die Schläuche, die Pumpe: alles war schon hergerichtet. Gottseidank hat es dann doch noch rechtzeitig geregnet.“ Auch dem Kälteeinbruch im August kann er etwas Gutes abgewinnen, weil der Weinstock in seiner Vegetation etwas zurückgehalten wurde. „Nur heiß, heiß, heiß ist nicht gut. Die Reifung der Trauben, das, was letztendlich das Bouquet ausmacht, braucht am Weinstock eine gewisse Zeit. Es nützt nichts, wenn man schon Mitte, Ende August mit der Lese anfangen muss.“

Lukas Döller kann die Aussagen seinen Onkels Heinz Döller nur bestätigen, bei Superlativen ist aber auch er vorsichtig: „Die Qualität ist heuer sehr gut. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch einen trockenen Herbst. Von einem Jahrtausendwein will ich deshalb noch nicht sprechen. Erst wenn die Trauben eingefahren sind, können wir mehr dazu sagen.“ Die Riede der Familie Lukas und Helmut Döller befinden sich auf Pöttschinger Gemeindegebiet, das eigene Heurigenlokal in Katzelsdorf, die Weine sind aber natürlich auch im Probuskeller von Heinz Döller zu gustieren oder über den Online-Shop erhältlich - so wie auch schon bei allen anderen Winzern Online-Bestellungen möglich sind. Bei Lukas Döller beginnt die Weinlese Mitte September, seine Rosalia-DAC-Weine werden ab Jänner erhältlich sein, Jungweine voraussichtlich schon ab Ende Oktober. Im März wurde Lukas Döller außerdem bei einer Online-Abstimmung von Falstaff zum „Jungwinzer des Jahres“ gewählt.

Die Brüder Hans und Günter Waldherr vom Weingut Waldherr. Einen sehr guten Wein zu machen, sei in der Theorie ganz einfach, sagt Hans Waldherr. In den meisten Fällen funktioniert es dann auch in der Praxis. Foto: https://www.rosaliadac.at/die-winzer/waldherr/

Das Weingut Waldherr ist zu guter Letzt aus der Reihe der Rosalia-DAC-Winzer mit Neudörfl-Bezug sozusagen wieder ur-neudörflerisch. Zu den typischen Neudörfler Eigenschaften zählt selbstverständlich auch der Fleiß, weshalb bei den Waldherrs im Moment auch alle – wahrscheinlich in den Rieden – beschäftigt sind, wird auf freundlich-sympathische Weise mitgeteilt. Bruder Hans wäre für eine Auskunft zu Qualität und Quantität des heurigen Weins genau der Richtige, sagt sein Bruder Günter Waldherr. Momentan sei es aber gar nicht so leicht, ihn zu erreichen. Deshalb muss hier ein kurzer Auszug aus der Geschichte des Weinguts, zusammengefasst auf der Homepage von Rosalia DAC, genügen: „Seit mehr als 100 Jahren wird in der Familie Waldherr Wein gemacht. Der zum Weingut gehörige Heurigen wurde 1925 ins Leben gerufen. Die Brüder Hans und Günter Waldherr führen den Betrieb, mit Lukas steht die nächste Generation schon in den Startlöchern. Wenn es die schulischen Verpflichtungen zulassen, hilft auch Tochter Hanna tatkräftig mit.“ Weinmachen ist ja eigentlich ganz einfach, wird Hans weiter zitiert: „Im Weingarten super Qualität erarbeiten und im Keller dann möglichst nichts hinmachen.“ Man darf also schon gespannt sein.

Beim Neudörfler Dorffest am Samstag und Sonntag wird es übrigens auch einen Stand geben, an dem verschiedenste Neudörfler Weine zu verkosten sind.

